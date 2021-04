Hohenlohekreis. Sehr erfolgreich beendete Jakob Scheppach beim Landratsamt Hohenlohekreis seine Ausbildung zum Vermessungstechniker als bester Absolvent der Landratsämter im Land Baden-Württemberg.

Aufgrund seiner Leistungen in der Ausbildung beim Vermessungsamt und beim Flurneuordnungsamt sowie in der Berufsschule wurde er vorzeitig nach zweieinhalbjähriger Ausbildung zur Abschlussprüfung zugelassen, welche er mit der Note „sehr gut“ abschloss.

Zu seinem hervorragenden Prüfungsergebnis gratulierte ihm Landrat Dr. Matthias Neth und überreichte ihm eine Anerkennung für diese bemerkenswerte Leistung. Der Landkreistag honorierte das Prüfungsergebnis mit einem Buchpreis. Auch die Geodäsieverbände Baden-Württemberg würdigten Jakob Scheppachs Leistungen mit einem Geldpreis.

Die beiden Amtsleiter des Flurneuordnungs- und des Vermessungsamtes, Friedrich Küßner und Gerald Bär, freuten sich ebenfalls über das herausragende Prüfungsergebnis.

Mit Jakob Scheppach hat nun bereits das dritte Mal in den vergangenen sechs Jahren ein Vermessungstechniker des Hohenlohekreises diese besondere Auszeichnung erhalten.

Der 20-Jährige aus der Gemeinde Mulfingen begann im Herbst 2018 mit der Ausbildung zum Vermessungstechniker im Landratsamt Hohenlohekreis, nachdem er am Ganerben-Gymnasium Künzelsau sein Abitur abgeschlossen hatte.

Bis zum Herbst wird er nun beim Vermessungsamt in der Liegenschaftsvermessung und in der Stabsstelle GIS tätig sein. Anschließend will Jakob Scheppach, der auch als hoffnungsvolles Nachwuchstalent des FSV Hollenbach gilt, ein Studium des Vermessungswesens und der Geoinformatik beginnen.

