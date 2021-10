Herbstmesse zurück

Rothenburg. Das Marktgeschehen kehrt in Rothenburg vom 30. Oktober bis 7. November auf den Schrannenplatz in der Altstadt zurück. Dies geht mit zwei verkaufsoffenen Sonntagen im Altstadtbereich von Rothenburg einher, alle Einzelhändler öffnen am 31. Oktober und 7. November ab 13 Uhr ihre Türen.

Für Kinder sind die Fahrgeschäfte ein Riesenspaß. Die Herbstmesse nimmt nach einem Jahr Pause ihren angestammten Platz ein. Der Marktbereich mit den Händlern ist ebenso frei zugänglich wie der Schaustellebereich. Es gibt keine Kontrolle, die Mindestabstände sind aber einzuhalten. Im Schaustellerbereich im Zentrum des Schrannenplatzes gibt es Autoscooter, ein Kinder- sowie ein Kettenkarussell und Imbissbuden. Geöffnet ist von 12 Uhr bis 20 Uhr. Die Marktbuden öffnen um 11 Uhr und schließen um 19 Uhr. Der hier formulierte Stand spiegelt die Planungen des Amtes für Messen und Märkte zum 20. Oktober wider.