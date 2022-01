Herausforderungen des Klimawandels begegnen

Künzelsau. Die technischen Hintergründe von regenerativen Energien wie Wasserkraft, Wind- und Sonnenenergie kennenlernen und im Beruf einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten – das macht ein Studium der Wirtschaftsingenieurwesen – Energiemanagement an der Hochschule Heilbronn (HHN) möglich. Um Interessierte für die verschiedenen Studiengänge zum Thema erneuerbare Energien zu begeistern, hat sich aus verschiedenen Hochschulen – darunter auch die HHN – das Netzwerk #StudyGreenEnergy gebildet. Bei einem digitalen Infotag am 27. Januar stellt das Team seine Arbeit vor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Unsere Absolventinnen und Absolventen aus dem Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen-Energiemanagement bringen die richtigen Fähigkeiten mit, um den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen“, sagt Professor Ekkehard Laqua. Er lehrt an der Fakultät Technik und Wirtschaft am Campus Künzelsau der HHN. Er ist überzeugt: „Mit ihrem Einstieg in zukunftssichere, gut bezahlte Berufe rund um die Themen Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Energiewirtschaft leisten unsere Absolventinnen und Absolventen einen wesentlichen Beitrag zum Erreichen der ehrgeizigen Ziele zur Klimaneutralität.“

Das Netzwerk #StudyGreenEnergy setzt sich aus Mitgliedern der Hochschulgruppe der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS) zusammen. Neben der Hochschule Heilbronn sind die Fachhochschule Münster, die Hochschule Düsseldorf, die Technische Hochschule Ingolstadt, die Uni Kassel, die Fachhochschule Erfurt, die Hochschule Stralsund, die Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, die Hochschule Nordhausen, die Fachhochschule Südwestfalen, die TH Aschaffenburg, die Hochschule Hamm-Lippstadt, der Umwelt-Campus Birkenfeld, die Hochschule Osnabrück, die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, die Berner Fachhochschule, die Hochschule Biberach und viele andere beteiligt.

Studienangebote

Das Netzwerk informiert bei seinem ersten Infotag über Studienangebote in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Referentinnen und Referenten geben Tipps zu den Voraussetzungen für ein Studium und Ausblicke auf vielfältige Karrieremöglichkeiten als Ingenieur mit dem Schwerpunkt Umwelt- und Klimaschutz.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Beim Infotag wird unter anderem Volker Quaschning einen Vortrag zum Klimawandel und den heutigen Aufgaben für Ingenieurinnen und Ingenieure halten. Quaschning ist Professor für Regenative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und hat mehrfach zum Thema publiziert.

Im Anschluss an seinen Vortrag geben Alumni Einblicke in ihre Erfahrungen an den Hochschulen. In digitalen Meetings können die Teilnehmenden außerdem mit den verschiedenen Hochschulen direkt in Kontakt treten, Fragen stellen oder an virtuellen Labor-Rundgängen teilnehmen.

„Die Hochschulen im deutschsprachigen Raum sind hervorragend aufgestellt und betreiben Spitzenforschung in Bereichen wie Erneuerbare Energien, Wasserstoff- und Speichertechnologien, innovativem Energiemanagement und Energieeffizienz“, ergänzt Professor Dr. Klaus Vajen, Sprecher der DGS. „So fließen neueste wissenschaftliche Erkenntnisse auch unmittelbar in die Lehrveranstaltungen ein.“

Informationen zur Beteiligung der Hochschule Heilbronn sowie den Zugangslink zur Veranstaltung finden Interessierte unter www.hs-heilbronn.de/studygreenenergy-wem im Internet. Weitere Informationen unter www.studygreenenergy.eu.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3