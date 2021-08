Heimat suchen und finden

Niederstetten. Zum Abschluss der Veranstaltungsreihe „Niederstetten packt den Klappstuhl aus“ werden am Sonntag, 29. August, um 17 Uhr Maria und Peter Warkentin vom Russlanddeutschen Theater sich szenisch-literarisch dem Thema Heimat widmen.

Heimat ist ein großes Wort. Doch was ist Heimat? Für viele ist Heimat wohl eine Selbstverständlichkeit. Und doch gibt es eine viel zu große Zahl an Menschen, für die Heimat ein Wunschtraum, ein hart erarbeitetes und schnell zu verlierendes Gut ist. Maria und Peter Warkentin, beide in deutschstämmige Auswandererfamilien ins damalige russische Reich geboren, haben inzwischen als „Russlanddeutsche“ ihre Heimat in Hohenlohe gefunden und setzten sich seit über 30 Jahren künstlerisch mit der Suche, mit dem Ankommen aber auch dem Verlust von Heimat auseinander.

Die eigene Geschichte, ihre Wurzeln und damit auch die Geschichte der Ansiedlung der Wolgadeutschen, deren Erlangung der Autonomie und Vertreibung sich Ende August zum 80. Mal jährt, sind für Maria und Peter Warkentin Lebensthemen, mit denen sie sich immer wieder künstlerisch auseinandersetzten. Das Thema Heimat verbindet die beiden Schauspieler auch mit Gottlob Haag, dem Niederstettener Lyriker. Den ihm gewidmeten Gottlob Haag-Ring, eine Auszeichnung für Kulturschaffende der Region Hohenlohe, bekam das Ehepaar 2020 überreicht. Durch Haags Werke fanden sie den Zugang zu Seele und Sprache ihrer neuen hohenlohischen Heimat.

Auf der Bühne unter dem Kulturdach der Frickentalhallen werden die Beiden einen künstlerischen Bogen schlagen und in literarisch-szenischem Schauspiel vom Ankommen, verlieren, vom auf dem Weg sein und all dem dazwischen erzählen.

Karten sind an der Kasse erhältlich oder können in der Städtischen Mediothek, mediothek@niederstetten.de, oder Telefon 07932/60032, vorreserviert werden.

Die Veranstaltung findet unter den tagesaktuellen Corona-Auflagen statt. Eine Maske sowie ein Nachweis über Geimpft/ Genesen/ aktueller Negativ-Test sind mitzubringen.