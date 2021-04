Landkreis Ansbach. In einem ersten Praxistest haben ab dem 15. März insgesamt fünf Hausärzte im Landkreis Ansbach sowie eine Hausärztin in der Stadt Ansbach bettlägerige Patienten zu Hause gegen SARS-CoV-2 geimpft. 330 Personen wurde die erste von zwei notwendigen Impfdosen verabreicht. Die Impfstoffe wurden gut vertragen, schwere Nebenwirkungen blieben aus. Dr. Markus Bucka, Koordinierungsarzt der Stadt Ansbach und Ärztlicher Leiter des Impfzentrums Ansbach sowie Dr. Hans-Erich Singer, Koordinierungsarzt des Landkreises Ansbach wiesen darauf hin, dass notwendige Nacharbeiten im Impfzentrum für Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach entstanden, um die Dateneinträge in BayIMCO, der Registrierungssoftware des Freistaates Bayern, zu aktualisieren. „Für die durch die Bayerische Staatsregierung geplanten, großflächigen Impfungen durch Hausärzte ab April sind hier noch Vorbereitungen zu treffen, um eine einheitliche Informationslage über die durchgeführten Impfungen zu gewährleisten“, so die beiden Koordinierungsärzte. pm

