Handwerkskunst im Freilandmuseum

Wackershofen. Traditionell arbeitende Handwerker zeigen an diesem Sonntag wieder ihr Können im Hohenloher Freilandmuseum in Schwäbisch Hall-Wackershofen von 11 bis 18 Uhr.

Über ein Dutzend Vertreterinnen und Vertreter althergebrachter Berufe werden ihre Arbeitstechniken vorführen und erklären. Die Handwerker zeigen, wie in Werkstätten Kleidung, allerlei Werkzeug, Gerät und Gebrauchsgegenstände, eben Dinge des täglichen Gebrauchs hergestellt worden sind. Die Museumsbesucher können Bürstenbinder, Töpferin, Rechenmacher, Holzbildhauer, Steinmetz, Weißnäherin oder Weberin bei ihren Arbeiten erleben. An diesem Handwerkertag stehen darüber hinaus das Herstellen von Seife, Körben und Schmuck auf dem Programm. Auch die Mahl- und Sägemühle aus Weipertshofen wird in Betrieb genommen und erläutert.

Imbiss, Besenwirtschaft und die Museumsgaststätte laden zum Verweilen ein.