Handlungskompetenz erworben

Kupferzell. Es waren emotionale und gleichzeitig auch glückliche Momente, die am Ende des Schuljahres 2020/2021 den Abschied der hauswirtschaftlichen Fachschülerinnen der Akademie für Landbau und Hauswirtschaft Kupferzell begleiteten.

Die jungen Frauen bereiteten sich im Schloss zwei Jahre in Vollzeit auf den Berufsabschluss zur hauswirtschaftlichen Betriebsleiterin vor.

Fachbereichsleiterin Gabriele Großkinsky betonte die besonderen Herausforderungen, die in den vergangenen Monaten durch das virtuelle Lernen zu bewältigen waren. Sie wünschte den Absolventinnen, dass sie selbstbewusst ihre nächsten Schritte planen und umsetzen mögen. Klassenlehrerin Waltraud Wagner erinnerte im Rückblick an die schulischen Anfänge im Herbst 2019, als die Schülerinnen zahlreiche Projektaufträge auch außerhalb des Schulgebäudes übernahmen und sich danach sehnten, endlich einmal „normalen“ Unterricht im Schloss zu erleben.

Damals ahnte man noch nicht, dass wenige Wochen später Schulschließung und Online-Lernen angesagt war, so Wagner.

Situationen hinterfragen

Zur Überreichung der Zeugnisse reiste Elke Unfried vom Regierungspräsidium in Stuttgart an und erklärte, wie wichtig es sei, gemeinsam zu lernen, Neues zu entdecken oder Situationen zu hinterfragen. Denn nur so könne Handlungskompetenz entwickelt werden, welche im Arbeitsleben immer wichtiger werde. Die beiden Klassensprecherinnen Anna Mahle und Stefanie Willm gingen ganz in ihrer Rolle als Jung-Moderatorinnen auf, indem sie den Lehrkräften des Fachbereichs Hauswirtschaft und den Fachschülerinnen Fragen aus verschiedenen Wissensgebieten stellten und den Sieger kürten.

Anschließend dankten sie Lehrkräften und dem hauswirtschaftlichen Mitarbeiterteam für jegliche Unterstützung, die sie in den zurückliegenden zwei Jahren im Schloss erfahren haben.

Maren Jung, Schülerin der Fachklasse sorgte für die musikalische Begleitung während der Festveranstaltung.