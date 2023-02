Hakenkreuze auf Rathaus gesprüht

Niederstetten. Ein zunächst Unbekannter sprühte laut Polizeiangaben am Samstagvormittag zwischen 6.20 und 8.30 Uhr sieben neongelbe Hakenkreuze auf das Rathaus in Niederstetten. Der Mann beschmutzte außerdem eine Steinmauer zwischen dem Rathaus und einem Wohnhaus in der Albert-Sammt-Straße sowie ein ehemaliges Polizeiwappen und den Schriftzug „Rathaus“ am Eingang des Gebäudes.

Bei einer Fahndung im Nahbereich wurde ein 31-Jähriger in einer unweit entfernten Bäckerei von der Polizei angetroffen. Dabei wurden Farbflecke auf seinem Pullover und an seinen Händen entdeckt. Die Person steht im Verdacht, die Taten begangen zu haben und muss nun laut Polizei mit einer Anzeige rechnen. Nach Sicherstellung des Pullovers und Dokumentation der Farbantragungen wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sei aktuell unbekannt. Die Graffitis konnten noch am Samstag durch den Bauhof entfernt werden. Zeugen, die den Mann beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können, sollten sich unter Telefon 07931/54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim melden.

Hakenkreuze auf dem Rathaus in Niederstetten. © Alexander Böltz