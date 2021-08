Gypsy-Jazz vom Feinsten

Niederstetten. Mit Joscho Stephan kommt am Donnerstag, 5. August, um 20 Uhr einer der international anerkannten, jungen Repräsentanten des neuen Gypsy-Jazz nach Niederstetten unters Dach der Frickentalhallen.

Joscho Stephan lernte bereits im Alter von sechs Jahren, zunächst bei seinem Vater, Gitarre spielen, bevor er bis zu seinem 14. Lebensjahr klassischen Gitarrenunterricht erhielt. Im Gegensatz zu vielen anderen Vertretern des Gypsy-Jazz entstammt er keiner Musikerfamilie aus dem Umfeld der Sinti und Roma (wenngleich sein Großvater Roma war), sondern entdeckte erst als Jugendlicher eher zufällig die Musik des Gypsy-Jazzgitarristen Django Reinhardt und eignete sich dessen Stilistik als Grundlage für das eigene Solospiel autodidaktisch an und so liegen Stephans künstlerischen Wurzeln in der Musik des Gipsy Swing.

Der junge Gitarrist hat sich diese Musik angenommen, interpretiert sie virtuos und erweitert ihre Grenzen.

Er versteht es wie kein Zweiter, aus der Vielzahl aktueller Gypsy Swing Adaptionen heraus zu ragen, indem er neben den vielen Interpretationen der bekannten Klassiker des Genres den Gypsy Swing mit Latin, Klassik und Pop liiert.

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der tagesaktuellen Corona-Auflagen statt. Karten gibt es bequem vom Sofa aus unter https://www.okticket.de/index.php?searchexpression=Niederstetten. Auch die Mediothek, Telefon 07932/ 60032, sowie die Kundenforen der Fränkischen Nachrichten bieten einen personalisierten, Corona-konformen Kartenvorverkauf an.