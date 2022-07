Ellwangen. Ein außergewöhnliches Ereignis findet am 16. Juli in Ellwangen an der Jagst statt: Pater Philipp Jeningen, der in der dortigen Region im 17. Jahrhundert vor allem als Volksmissionar gewirkt hat, wird seliggesprochen. Dazu reist Marcello Kardinal Semeraro, der Präfekt der Selig- und Heiligsprechungskongregation aus Rom an. Ein Festwochenende begleitet die Seligsprechung des „guten Pater Philipp“, wie er genannt wird.

