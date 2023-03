Guter, alter Chicagoer Blues

Niederstetten. Blues und Boogie zum Abtanzen und Zuhören – am Freitag, 17. März sind „The Blues Balls“ um 20 Uhr im Kult zu hören. Manchmal laut und heftig, dann wieder gefühlvoll und dynamisch. Immer erdig und ehrlich bringen „The Blues Balls“ den guten alten Blues von Chicago bis zu den Südstaaten auf die Bühne im Vorbachtal. Die Band um Frontman Sleepy Dee Handel ist fester Bestandteil der Stuttgarter Kulturszene und begeistert das anspruchsvolle Publikum dort immer wieder aufs Neue.

Eher selten sind die Vollblutmusiker außerhalb Stuttgarts zu hören, gehören sie doch zu den Stamm-Musikern im traditionsreichen Jazzclub „Kiste“, der sich vom einstigen Geheimtipp zur festen Größe in Stuttgarts Kulturlandschaft gemausert hat.

Das Repertoire der vier Vollblutmusiker umfasst Chicago Blues und Boogie der 50er und 60er Jahre. Songs von John Lee Hooker, Elmore James, Muddy Waters und anderen Größen dieses Genres – Blues und Boogie mit Groove zum Abtanzen und Zuhören also.

Sleepy Dee Handel (Gesang und Gitarre) gibt den Ton an. Gekonnte Akzente setzt Harry Hartmann am Saxophon. Die Base am Bass liefert Björn Dinsch und Markus Klopfer an den Drums verbindet mit seinen Grooves das alles gekonnt zu einer Einheit. Musik- und vor allem Bluesfans erwartet also ein Abend vom Feinsten mit erdigem Blues von und mitreißendem Boogie.