Gut aufgestellt für die Zukunft

Vorbachzimmern. Bei der Generalversammlung des Wandervereins Vorbachzimmern freute sich Vorsitzender Richard Weigel besonders über die Anwesenheit von Ortsvorsteher Gerhard Hauf und Ehrenmitglied Ludwig Pod.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach dem Totengedenken folgte der Bericht des Vorsitzenden und der Schriftführerin Adelheid Rueck. Demnach hatte die Pandemie zu einer Absage der Wandertage geführt. Einige geführte Wanderungen in Creglingen, Rothenburg ob der Tauber und Schrozberg waren der Ersatz für einen Wandertag. Außerdem wurden verschiedene permanente Wanderwege in näherer und größerer Entfernung absolvieret.

Eigener Wandertag

Im Jahr 2021 wurden fünf Wandertage besucht. 2022 nahm man an 22 Wandertagen und neun geführten Wanderungen teil. Mit Erfolg wurde der eigene Wandertag am 20. November durchgeführt. Trotz der hohen Kraftstoffpreise kamen über 500 Teilnehmer. Bei der Dorfpräsentation führte eine Wanderroute die Besucher zu Aussichtspunkten und Stationen.

Mehr zum Thema Verein Tauberfränkische Volkskultur Besucherzahlen des Museums haben sich verdreifacht Mehr erfahren TSV Weikersheim Turnabteilung wählt neuen Vorstand Mehr erfahren

Kassierin Sieglinde Leyrer trug den Kassenbericht vor. Die Kassenprüfer Friedrich Thorwarth und Silke Scheu bescheinigten eine gute Arbeit und schlugen die Entlastung vor. Ortsvorsteher Gerhard Hauf freute sich über den Zusammenhalt im Verein und sprach den gewünschten Bahnhaltepunkt an. Der Verein holt am Wandertag seit vielen Jahren Teilnehmer vom Bahnhof in Niederstetten ab.

Die Entlastung des Vorstandes erfolgte einstimmig. Bei den Wahlen wurden gewählt: Vorsitzender Richard Weigel und Karl-Heinz Leyrer als stellvertretender Vorsitzender. Verena Silberzahn als Schriftführerin und Sieglinde Leyrer als Kassierin. Beiratsmitglieder wurden Ann-Kathrin und Ingrid Bauer, Hannelore Schultz sowie Edith und Helmut Seuferlein. Auch Ehrungen für langjährige Treue zum Verein fanden statt. Geeehrt wurden Karlheinz Leyrer (36 Jahre), Helmut Seufferlein (25 Jahre) sowie Hannelore und Fritz Schultz (je 22 Jahre).

Beim Ausblick auf das Wanderjahr ist neben der jährlichen Teilnahme am Jedermannschießen, der Besuch von Wandertagen geplant. Bei größeren Entfernungen sind auch in Zukunft Sehenswürdigkeiten am jeweiligen Zielort im Programm.