„Guck mal“ erschienen

Hohenlohekreis. Entdecken, erleben, entspannen – unter diesem Motto präsentiert die neue Ausgabe des „guck mal – nach Hohenlohe und Schwäbisch Hall“ auf 178 Seiten das breite Angebot an Ausflugs- und Freizeitideen in der Region. Das Magazin informiert über aktuelle Highlights aus Kultur und Gastronomie und gibt Tipps zur Erkundung der Region für Touristen und Einheimische. Dazu gibt es Einblicke hinter die Kulissen der Genießerregion: aus der Apfelmosterei, der Weinkellerei oder der Sterneküche.

Einen Schwerpunkt bilden naturnahe und nachhaltige Angebote für Genuss und Freizeitgestaltung.

„Guck mal“ ist ein gemeinsames Produkt der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall, der Wirtschaftsinitiative Hohenlohe sowie der Vereine „Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus“ und „Touristikgemeinschaft Hohenlohe“.

Das Magazin liegt kostenlos in den Landratsämtern Schwäbisch Hall und Hohenlohekreis aus und kann auch als E-Paper gelesen werden unter www.guck-mal.info. Bestellungen nimmt die Touristikgemeinschaft Hohenlohe, Telefon 07940/18-1206, per E-Mail an info@hohenlohe.de sowie über die Homepage www.hohenlohe.de unter Info&Service - Prospektbestellung entgegen.