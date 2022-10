Große Freude in Niederstetten über neuen Zentralen Omnibusbahnhof

Niederstetten. Gleich doppelten Anlass zum Feiern gab es am Wochenende in Niederstetten. Zum einen lud das Umschulungs- und Fortbildungszentrum Niederstetten (UFZ) zum Tag der offenen Tür ein, und zum anderen stand die Einweihung des neuen Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) an der Sporthalle auf der Tagesordnung. Von einer „optimalen Lösung“ sprach Niederstettens ehemaliger Bürgermeister Rüdiger Zibold in seinem Grußwort. Entstanden ist ein barrierefreier zentraler Omnibusbahnhof mit taktilem Leitsystem (Blindenleitsystem) und fünf Haltestellen mit modernen Buswartehäuschen und einem zentralen Fahrrad- und Motorradunterstand sowie Park & Ride und Behinderten-Parkplatz. An Baukosten wurden laut Niederstettens Amtsverweser Simon Michler 1,24 Millionen Euro berechnet. An Zuschüssen erwartet die Stadt Niederstetten 668 000 Euro, zudem 200 000 Euro vom Ausgleichsstock, somit bleibt ein Eigenanteil von derzeit zirka 332 000 Euro. Die ursprünglich geplanten Kosten wurden damit unterschritten.

