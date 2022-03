Große Freude darüber, endlich in Sicherheit zu sein

Bieberehren. Die ersten sechs Flüchtlinge aus der Ukraine sind jetzt in Bieberehren angekommen.

Nach drei Tagen zu Fuß von der Nordukraine an der polnischen Grenze angekommen, ging es für sechs Flüchtlinge im Alter von sechs bis 53 Jahren plus Hund per Autotransport über Lublin, Warschau, Berlin und Würzburg in die Taubertalgemeinde Bieberehren. Dass ihr körperlicher und vor allem seelischer Zustand katastrophal war, muss nicht erwähnt werden.

Traumatisiert sind sie natürlich noch von den Wirren in ihrer Heimat, erlebten sie doch die ersten Kriegstage nach dem 24. Februar im Keller, bis das Nachbarhaus bombardiert und alles zerstört wurde. Die Kinder erlebten alles mit und weinten bitterlich. Der ursprüngliche Plan, in der Heimat zu bleiben, war nicht länger haltbar und so entschieden sie sich zur Flucht. Nach der Ankunft im Taubertal und einer ersten Stärkung war vor allem die Freude groß, jetzt in „Sicherheit“ zu sein, berichtet Oma Irina mit ihren zwei Enkeln freudig Dolmetscherin Tanja Blecher. Die bei der Diakonie beschäftigte Ukrainerin wohnt seit über zehn Jahren in Rimpar, ihre Eltern sind aktuell noch in der Ukraine. Gemeinsam mit ihrer langjährigen Freundin, der Bieberehrenerin Rebeca Sturm, hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, Flüchtlingen zu helfen. So versucht die eigentlich bei der Stadt Rothenburg in der Stadtkasse angestellte junge Frau, mit allen ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten neben der Organisation von Transporten, Behördengängen, Wohnunterkünften auch Sach- und Geldspenden zu sammeln.

Bei den Suche nach Wohnraum ist sie in Tauberrettersheim bei der Familie Jacklyn Dan fündig geworden, die die Sechs in ihrem Haus aufgenommen haben. Bei den Sachspenden, die ebenfalls sehr dringend benötigt werden, bittet Rebeca Sturm unter Telefon 0171/9568535 um Rücksprache, um etwa Kleidergrößen für Neuankömmlinge genau abzustimmen. Geldspenden werden ebenso dringend benötigt, da zum Beispiel das mitgekommene behinderte Kind eine Brille benötigt und diese nur gekauft werden kann.

Gespendet werden kann unter DE09 7906 9031 0000 3184 69 Ukrainehilfe Sturm. Ein Bus mit Hilfsgütern wurde am Freitag wieder beladen und wird am Sonntag mit rund 14 Flüchtlingen zurückerwartet. Bei ihren bisherigen Aktionen wurden sie ebenfalls von der Giebelstädter Zimmerei Dümler kräftig unterstützt. Wie Bieberehrens Bürgermeister informiert, werde sich auch der örtliche Gemeinderat in den nächsten Tagen mit dem Thema befassen.