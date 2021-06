Große Erfahrung

Hohenlohekreis. In der Kreistagssitzung am 21. Juni ist Elke Schöll als neue Leiterin des Dezernates für Familie, Bildung und Soziales des Hohenlohekreises offiziell begrüßt worden.

Die gebürtige Künzelsauerin hat ihren Dienst im Landratsamt Hohenlohekreis am 15. Mai angetreten. Sie folgt auf Ursula Mühleck.

Die neue Sozialdezernentin des Hohenlohekreises, Elke Schöll. © Landratsamt

Elke Schöll wohnt in Niedernhall und hat vier erwachsene Kinder. Nach ihrer Ausbildung im gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst hat die Diplomverwaltungswirtin verschiedene berufliche Stationen unter anderem bei der Stadtverwaltung Gerabronn, dem Wasserwirtschaftsamt Schwäbisch Hall, dem Landratsamt Böblingen und dem Landratsamt Hohenlohekreis durchlaufen.

Zuletzt war sie lange Jahre Haupt- und auch Bauamtsleiterin bei der Stadt Forchtenberg. „Ich freue mich ganz besonders, meinen ganzen Erfahrungsschatz zum Wohle meines Heimatlandkreises einbringen zu können“, so Elke Schöll. Elke Schöll war in der Kreistagssitzung am 15. März im ersten Wahlgang in ihr neues Amt gewählt worden.

