Grenzwert überschritten

Aub. Beamte der Polizeiinspektion Ochsenfurt hielten am Sonntag gegen Mittag im Rahmen einer Allgemeinen Verkehrskontrolle einen Audi an, der den Harbachweg in Aub befuhr. Nachdem die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem 39-jährigen Fahrzeugführer wahrnahmen, wurde dessen Verkehrstüchtigkeit überprüft. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,38 mg/l (umgerechnet 0,76 Promille). Daraufhin wurde dem Fahrer die Weiterfahrt unterbunden, der Pkw verkehrssicher abgestellt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der Fahrer musste die Polizeibeamten auf die Dienststelle begleiten. Dort bestätigte ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest das schon zuvor angezeigte Ergebnis. Der Fahrer muss sich nun wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz aufgrund des Verstoßes gegen die 0,5-Promille-Grenze verantworten.

AdUnit urban-intext1