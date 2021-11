Granaten und Munition gesprengt

Niederstetten. Auf einem alten Anwesen in Niederstetten wurden am Freitag Granaten und

Gewehrmunition in einer Scheune entdeckt. Der Besitzer des Gebäudes in der

Hauptstraße meldete den Fund der Polizei. Durch Spezialisten wurde die Munition

als nicht entschärfbar eingestuft und deshalb in der Nähe des Auffindeortes

gezielt gesprengt. Hierbei konnten Fremdschäden ausgeschlossen werden.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Odenwald-Tauber Mehr erfahren