Grafik, Malerei, Fotografie und Videokunst

Wackershofen. Zum zweiten Mal veranstaltet das Hohenloher Freilandmuseum in diesem Jahr ein großes Kunstfestival. Elf regionale und überregionale Künstler stellen in der Scheune aus Bühlerzimmern ihre ganz unterschiedlichen Werke aus. Die Arbeiten decken ein Spektrum ab, das von Grafik und Malerei über Fotografie und Videokunst bis zu Skulpturen reicht. Zu sehen sind die Werke von Alexandra Abredat, Renate Bärnthol, Birgit Bindewald, Mirjam Deschler, Karl Heinz Mauser, Sabine Reiter, Mechthild Reuter, Elisabeth Schmidt, Martin Weis und Martin Wolfram.

Einen in sich geschlossenen Teil der Ausstellung bilden die Bilder des in Odessa lebenden Fotografen David Grigoryan, der seit vielen Jahren Alltagsszenen in seiner Stadt dokumentiert. Sein Schaffen hat aufgrund der aktuellen Situation in der ukrainischen Hafenstadt, die auch geprägt ist vom Krieg und der ständigen Bedrohung, eine zusätzliche, neue und zugleich dramatische Facette erhalten. Das Freilandmuseum hat eine Auswahl dieser Bilder als Nr. 24 der Schriftenreihe „Kleine Schriften“ veröffentlicht, die ab Eröffnung des Festivals im Museumsshop erhältlich ist.

Der Gedanke hinter dem Projekt: Viele unterschiedliche Kunstformen in räumlicher Nähe zueinander zeigen Gemeinsamkeiten, Gegensätze und damit Vielfalt auf. Menschen kommen zusammen, reden untereinander, tauschen sich aus und erleben dabei den verbindenden Charakter der Kunst.

Musikalisch eröffnet die Haller Saxofonistin Constanze Haas um 11 Uhr das Festival. Das Orte Kollektiv aus Schwäbisch Hall übernimmt die musikalische Dimension um 14 Uhr. Die DJs bespielen den Vorplatz der Scheune aus Bühlerzimmern von 14 bis 19 Uhr mit HipHop, Funk, Soul, Disco und House.

Selbst aktiv werden

Die Besucher können am Eröffnungstag aber auch selbst aktiv werden und unter Anleitung der Künstlerin Renate Bärnthol mit einer Druckerpresse arbeiten.

Auch an den folgenden Sonntagen wird Besonderes geboten: Am 21. August gibt es Akrobatik vom Circus Compostelli zu erleben, Aufführungen finden um 14.30 und 16 Uhr statt. Am 4. September ist ab 15 Uhr das europäische Band-Projekt „Jay Happy“ zu erleben, junge Musiker aus verschiedenen europäischen Ländern laden zu einer musikalischen Reise durch eigene Kompositionen und Klangwelten ein.