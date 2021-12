Gold für das Unternehmen

Künzelsau. Bei der Verleihung des Architects‘ Darling Awards wurde die Adolf Würth GmbH & Co. KG in der Kategorie Befestigungstechnik mit Gold ausgezeichnet.

Im elften Jahr in Folge stellten Experten aus Architektur und Planung die Hersteller der Bauindustrie auf den Prüfstand. In 38 Kategorien wurden die besten Bauprodukthersteller mit dem Architects‘ Darling gekürt. Für die Produkt-Awards führte die Heinze Marktforschung eine unabhängige Befragung zu neuen Produktkategorien bei deutschen Architekten und Planern durch.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass wir als Gold-Gewinner in der Kategorie Befestigungstechnik ausgezeichnet wurden. Es zeigt einmal mehr, dass wir bei Entscheidungsträgern im Baubereich ein idealer Partner sind“, so Matthias Öchsner, Gruppenleiter Ingenieure, Planer, Architekten bei der Adolf Würth GmbH & Co. KG.

Das Team der Ingenieure, Planer und Architekten unterstützt tagtäglich Kundinnen und Kunden dieser Branche bei alltäglichen Problemen rund um Befestigungen, Brandschutz oder Fassadenbahnen.

