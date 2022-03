Globaler Klimastreik

Hohenlohekreis. An diesem Freitag, 25. März, heißt es auch in Hohenlohe wieder: „Gemeinsam gehen wir auf die Straße für ein friedliches und gerechtes Miteinander“. Hohenlohe for Future ruft auch in Künzelsau und Öhringen zum 10. Globalen Klimastreik auf. Das Motto lautet #PeopleNotProfit – Menschen vor Profit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Öhringen findet ab 14 Uhr auf dem Parkplatz vor der Alten Turnhalle eine Kundgebung statt. Sprechen werden unter anderem Vertreter der evangelischen und katholischen Kirche sowie von den Parents und den Fridays for Future. Außerdem wird das Ergebnis des Bürgerbegehrens „Öhringen Klimaneutral“ vorgestellt, das diese Woche im Gemeinderat beraten wurde.

In Künzelsau beginnt um 15 Uhr auf dem Unteren Markt ein Demozug durch die Innenstadt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bei der anschließenden Kundgebung werden Vertreter von den Parents und den Fridays for Future sprechen.

Der Beitrag vom Weltladen widmet sich dem Kernthema „Fairer Handel“.