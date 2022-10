Giftiger Stoff ausgetreten

Crailsheim. Im Zuge der Unterrichtsvorbereitung kam es am Dienstag gegen 13 Uhr im Chemiesaal einer Schule im Dr. Ascher-Weg in Crailsheim zu einem Unfall. Eine Lehrkraft wollte hierbei ein Experiment vorbereiten. Dabei ging ein Gefäß mit rund 50ml Brom zu Bruch. In Absprache mit der Rettungsleitstelle wurden die Eingänge der Schule daraufhin versperrt. Die meisten Schüler befanden sich zu diesem Zeitpunkt ohnehin in der Mittagspause. Kurz vor 14 Uhr konnte die Feuerwehr mit dem Gefahrenzug das Gebäude betreten und die restliche Flüssigkeit sowie das Gefäß sichern. Nach einer anschließenden Messung konnte Entwarnung gegeben werden. Menschen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. Außer dem zerbrochenen Gefäß entstand auch kein Sachschaden. Die FFW Crailsheim war mit zehn Fahrzeugen und 34 Wehrleuten vor Ort im Einsatz. Bis zum Abschluss es Einsatzes wurden die Schüler in umliegenden Schulgebäuden untergebracht.

