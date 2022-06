Wackershofen. Zum 9. Mal laden die Künstlerinnen der Gruppe „Flickwerk im Fachwerk“ am Samstag, 11. Juni, in das Hohenloher Freilandmuseum, Scheune aus Bühlerzimmern, nach Schwäbisch Hall-Wackershofen ein, um ihre in den letzten Jahren entstandenen textilen Kunstwerke in einer großen Ausstellung zu präsentieren.

Unter dem Motto „gestreift und zugenäht“ wurden von den Künstlerinnen hunderte kleiner und großer Quilts und anderer Textilobjekte gefertigt, die nun erstmals im Zusammenspiel zu sehen sein werden. Die Mitglieder der Gruppe „Flickwerk im Fachwerk“ verstehen das „Quilten“ als ein Spiel mit Farben und Formen, das traditionelle Textilverarbeitung mit modernem Kunsthandwerk verbindet. Immer wieder begeistern die farbenfrohen, in unterschiedlichster Weise gemusterten oder filigrane über florale bis gegenständliche Motive zeigenden Textilbilder ihre Betrachter, die in der Regel alle drei Jahre stattfindenden Ausstellungen haben bereits eine eigene Fangemeinde, die mit jeder Neuauflage wächst.

Eine der Besonderheiten in diesem Jahr: textile „Häuschen“, die inspiriert von den Bildern Friedensreich Hundertwassers, die Präsentation als dreidimensionale Exponate bereichern. Am Sonntag, 26. Juni, findet der „Quilt-Markt“ mit einer Spontan-Ausstellung statt, bei der die Besucher eigene Quilts zeigen können. An diesem Tag wird auch ein von der Patchworkgruppe gefertigter Gemeinschaftsquilt verlost. Die Eröffnung am Samstag wird musikalisch umrahmt vom Saxophon-Künstler Markus Zemella. Weitere Informationen unter www.wackershofen.de

