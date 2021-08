Gestohlene Erinnerungsstücke von KZ-Inhaftierten

Schwäbisch Hall/Bad Windsheim. Die Arolsen Archives haben in Schwäbisch Hall die Open-air-Wanderausstellung #StolenMemory eröffnet. Ab 12. August ist diese Ausstellung dann bis 8. September im Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim zu sehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Mittelpunkt stehen der letzte Besitz von KZ-Inhaftierten und die Frage, wie es heute noch gelingt, diese so genannten Effekten an Familien der Opfer zurückzugeben. Zu sehen ist die Ausstellung in einem aufklappbaren Übersee-Container.

„Effekten“ sind persönliche Gegenstände, die Häftlinge bei ihrer Ankunft in den Konzentrationslagern von den Nationalsozialisten abgenommen wurden. Oft waren es Eheringe, Uhren, Füller oder Brieftaschen mit Fotos.

Gesucht, gefunden

#StolenMemory ist eine Kampagne der Arolsen Archives zur Rückgabe dieser persönlichen Gegenstände an die Angehörigen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Über 500 Familien konnten seit dem Start der Kampagne 2016 bereits gefunden werden. Die Ausstellung zeigt Bilder solcher „Effekten“ und erzählt vom Schicksal von zehn NS-Verfolgten.

Unter der Überschrift „Gefunden“ lenkt die Ausstellung den Blick auf persönliche Gegenstände, die bereits zurückgegeben werden konnten. Sie berichtet vom Verfolgungsweg der einstigen Besitzer und den Rückgaben an die ihre Familien heute.

Mit dem Smartphone können die Besucher über eine App Videoportraits aufrufen, in denen die Angehörigen selbst zu Wort kommen.

Unter der Überschrift „Gesucht“ werden „Effekten“ gezeigt, die noch auf ihre Rückgabe warten.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Eine wichtige Botschaft ist deshalb auch: Jeder kann die Arolsen Archives bei der Rückgabe der Effekten unterstützen und sich selbst auf Spurensuche nach den Verfolgten und ihrer Familien begeben. Denn noch immer bewahrt das Archiv gestohlene Erinnerungsstücke von knapp 2500 Personen aus ganz Europa auf.

„Viele Opfer der Nationalsozialisten hinterließen keine materiellen Spuren für ihre Familien, weil die Nationalsozialisten ihnen alles nahmen“, so Floriane Azoulay, Direktorin der Arolsen Archives.

Die Rückgabe der Effekten sei für die Angehörigen deshalb oft sehr unerwartet: „Einige von ihnen wissen nichts oder nur wenig über diesen Teil der Lebensgeschichte ihrer Großeltern, Eltern, Onkel und Tanten“. Umso wichtiger sei es, dass die Gegenstände in die Familien zurückkehrten.

Behelfsheim für Ausgebombte

„Freilichtmuseen beschäftigen sich schon längst nicht mehr ausschließlich mit vorindustriellem Bauen und Leben auf dem Land. Der Wiederaufbau eines Behelfsheims für Ausgebombte und eines MAN-Stahlhauses aus den 1940er Jahren zeugen im Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim davon.

Gerade hier standen in den vergangenen Jahren in Sonderausstellungen auch immer wieder die Lebensverhältnisse im ländlichen Franken während der Zeit des Nationalsozialismus im Mittelpunkt. Die #StolenMemory-Ausstellung knüpft thematisch daran an, indem sie den Opfern des Nationalsozialismus über die verbliebenen materiellen Spuren eine Stimme gibt.

Mitten auf dem Dorfplatz

Ganz bewusst steht der Container auf dem Dorfplatz des Freilandmuseums, inmitten von pittoresk wirkenden Fachwerkhäusern, welche für viele Besucher durchaus die Idylle einer „guten alten Zeit“ suggerieren können. Der Container und die #StolenMemory-Ausstellung brechen mit dieser vermeintlichen Idylle, es war nichts gut in dieser Zeit.“ So das Statement des Museumsleiters Dr. Herbert May des Fränkischen Freilandmuseums in Bad Windsheim.

Seit August 2020 reist die #StolenMemory-Ausstellung durch Deutschland. Das Projekt wurde von den Arolsen Archives dank der Fördermaßnahme „Kultur in ländlichen Räumen“ (Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien) umgesetzt.

Begleitend zur Ausstellung bietet die Website stolenmemory.org interessante Einblicke: Kurze, animierte Filme mit ergänzenden Webstories erzählen von individuellen Schick–salen. Diese Materialien wurden speziell für Jugendliche entwickelt und im Juni 2021 mit dem Grimme Online Award in der Kategorie „Wissen und Bildung“ ausgezeichnet.