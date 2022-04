Gertrud Zelinsky feiert 85. Geburtstag

Niederstetten. Ihren 85. Geburtstag hat die Niederstettener Autorin Gertrud Zelinsky am Montag gefeiert. Bürgermeisterstellvertreter Harald Dietz überbrachte die Glückwünsche namens der Stadt.

Die in Laupheim geborene Schriftstellerin kam 1975 nach Niederstetten und veröffentlichte hier von 1989 bis 2013 insgesamt zwölf Bücher, unter anderem in so angesehenen Verlagen wie LangenMüller und nymphenburger, von denen zwei später vom Ullstein Verlag ins Taschenbuchprogramm übernommen wurden. Wiederholt ist sie in Sendungen von ARD und ZDF in ausführlichen Porträts vorgestellt worden. Ihr Buch „Mein Niederstetten. Ein Spaziergang“, ursprünglich in Fortsetzungen in den „Fränkischen Nachrichten“ erschienen, erlebte in der Buchausgabe mehrere Auflagen. Gertrud Zelinsky hat diesen Band, von dem zur Zeit eine Nachauflage in Vorbereitung ist, als „Liebeserklärung“ an ihre Wahlheimat angesehen.

Zur Zeit arbeitet sie an einem Buch zum Thema Älter sein.

