Genre-Grenzen werden überschritten

Rothenburg. Vier unterschiedliche Musiker und Musikerinnen aus verschiedenen musikalischen und geographischen Richtungen fanden sich vor rund zehn Jahren unter dem Namen „Inswingtief“ in Würzburg zusammen. Jetzt sind Sabrina Damiani (Kontrabass), Felix Leitner (Gypsy-Gitarre), Thomas Buffy (Violine) und Stefan Degner (elektrische Jazzgitarre) erstmals auch im Wildbad Rothenburg zu erleben. Verwurzelt sind die vier Instrumentalisten im Swing und Gypsy-Jazz. Genauso gern aber überschreitet die Band auch Genre-Grenzen, nimmt Anleihen u. a. bei Bossa Nova, Klezmer oder Weltmusik. Mit dem Konzert am Sonntag, 3. Oktober, ab 15 Uhr beschließt das Wildbad seine regelmäßige Veranstaltungsreihe an nahezu allen Sonntagen zwischen Ostern und Erntedank. Auch das traditionelle Sonntagscafé geht ab Montag in die Herbstpause. Geöffnet wird dann wieder Ostern 2022.

Der Eintritt zum Konzert ist kostenfrei. Anmeldungen unter Telefon 09861/977-0 oder per E-Mail (info@wildbad.de). Sofern möglich, werden auch nicht angemeldete Gäste zum Konzert zugelassen.