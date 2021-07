Geldautomaten gestohlen

Künzelsau. Ein Geldautomat, an dem Passanten für ihren Toilettenbesuch bezahlen können, wurde in der Nacht auf Dienstag von Unbekannten gestohlen. Am Montagabend war der Automat vor dem Toiletten-Häuschen am Parkplatz Wertwiesen in Künzelsau noch an seinem Platz. Am Montag entdeckten Zeugen gegen 7.30 Uhr, dass einer der beiden vor den Toiletten angebrachten Automaten fehlte. Der oder die Täter hatten den Geldautomaten aus der Verankerung gehebelt und abtransportiert. Die Unbekannten versuchten, auch die andere Maschine zu stehlen, was jedoch scheiterte. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 900 Euro. Zeugen, die in der Nacht auf Dienstag am Parkplatz Wertwiesen verdächtige Beobachtungen machen konnten, sollen sich bei der Polizei melden.

