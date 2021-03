Niederstetten war finanziell noch nie auf Rosen gebettet. Doch dieses Jahr ist das Geld so knapp, dass schmerzhafte Einschnitte nötig sind. Das spiegelt auch der verabschiedete Haushaltsplan wider.

Niederstetten. Die prekäre Finanzsituation hätte zu keinem schlechteren Zeitpunkt kommen können, denn auch politisch befindet sich die Stadt seit Monaten in einer Ausnahmesituation: Seit Ende letzten Jahres muss die Verwaltung ohne hauptamtliche Leitung auskommen. Bürgermeisterin Heike Naber ist seit mehr als einem Vierteljahr krank geschrieben, keiner weiß, wann sie wiederkommt. Die Stadt wird ehrenamtlich von Gemeinderäten geleitet, die alle voll berufstätig sind und die wichtige Arbeit in ihrer Freizeit ableisten müssen (wir berichteten). Auch von den Mitarbeitern der Verwaltung und hier insbesondere von den Amtsleitern verlangt die aktuelle Situation alles ab. Dass das nicht so bleiben kann, machten die Listensprecher in ihren Haushaltsreden sehr deutlich (siehe unten).

Absolutes Novum

2021: Der Haushalt in Zahlen Der Niederstettener Gesamthaushalt 2021 mit Eigenbetrieben und ohne Gesellschaften umfasst ein Volumen 21 174 400 Euro (Vorjahr: 21 071 100 Euro) Mit Eigenbetrieben und mit Gesellschaften beträgt das Volumen 21 701 500 Euro (Vorjahr: 22 423 700 Euro). Davon entfallen auf den Ergebnishaushalt 12 401 100 Euro (Aufwendungen) bzw. Ergebnishaushalt 11 547 100 (Erträge); im Vorjahr Ergebnishaushalt 11 590 300 Euro Aufwendungen und 11 435 900 Euro Erträge. Im Finanzhaushalt betragen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4 025 800 Euro bzw. im Finanzhaushalt die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3 065 700 Euro. Im Vorjahr betrugen im Finanzhaushalt die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4 484400 Euro bzw. betrugen im Finanzhaushalt die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2 441 100 Euro. Es wird ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 389 700 Euro erwartet (Vorjahr Zahlungsmittelüberschuss 353 200 Euro). Es werden im Kommunalen Haushalt (KHH) neue Kredite in Höhe von 960 100 Euro aufgenommen, das liegt innerhalb des genehmigten Kreditrahmens 2020 von 2 043 300 Euro (Vorjahr: ohne Eigenbetriebe 2 043 300 Euro). Die Netto-Neuverschuldung beträgt 960 100 Euro (Vorjahr 2 043 300 Euro keine tatsächliche Aufnahme bisher). Die Tilgungsleistungen belaufen sich im Kommunalen Haushalt und in den Eigenbetrieben auf 472 727 Euro (Vorjahr 475 329 Euro). Es gibt einen Schuldenzuwachs im Kommunalen Haushalt und den Eigenbetrieben von 487 374 Euro (Vorjahr 475 329 Euro nur Tilgung noch keine Aufnahme). Der aktuelle Schuldenstand zum 1. Januar 2021 beträgt 6 938 737 Euro (Vorjahr 7 414 067 Euro) und die Pro-Kopf-Verschuldung 1 454,36 Euro (Vorjahr 1 536,91 Euro). Die Personalstellen ohne Schulbauernhof mit Eigenbetrieben inklusive Teilzeit (mit Eigenbetrieben): 73,38 (Vorjahr 72,58) und die Personalkosten 3 901 900 Euro (Vorjahr 3 627 400 Euro). Der Kernhaushalt, also ohne Eigenbetriebe, umfasst ein Gesamtvolumen von 16 426 900 Euro (Vorjahr 16 074 700 Euro). Auf den Ergebnishaushalt entfallen 12 401 100 Euro (Vorjahr Ergebnishaushalt 11 590 300 Euro). Auf den Finanzhaushalt 4 025 800 Euro (Vorjahr Finanzhaushalt 4 484 400 Euro). Die Tilgungsleistungen im Kommunalen Haushalt belaufen sich auf 150 800 Euro (Vorjahr 153 400 Euro). Der Schuldenzuwachs beträgt 960 100 Euro (Vorjahr 2 043 300 Euro – diese wurden noch nicht tatsächlich aufgenommen). Der aktuelle Schuldenstand summiert sich auf 1 200 210 Euro (Vorjahr 1 353 620 Euro) und die Pro-Kopf-Verschuldung auf 251,56 Euro (Vorjahr 280,60 Euro). Die Steuersätze bleiben 2021 nicht alle konstant : Sie betragen (jeweils v. H. der Steuermessbeträge) Grundsteuer A: 450, Grundsteuer B: Anhebung von 400 auf 430 und Gewerbesteuer: 380. Größte Investitionen in 2021: Feuerwehrgerätehaus Rinderfeld 712 500 Euro; Sanierung Bildungszentrum Niederstetten, erster Bauabschnitt 700 000 Euro; Sanierung Sporthalle Niederstetten 400 000 Euro, Neubau Zentraler Omnibusbahnhof 500 000 Euro (Verpflichtungsermächtigungen 425 000). olk/sem

Und so fand die Beratung und Beschlussfassung für den Haushalt 2021 ohne die Leitung der Verwaltungsspitze statt; ein absolutes Novum, wie Stadtrat Klaus Lahr in seiner Haushaltsrede anmerkte.

Wie Harald Dietz zunächst anmerkte, sei der Etat im Vorfeld mehrfach vorberaten worden. Zuletzt war Anfang März beschlossen worden, im Zuge der Haushaltskonsolidierung nicht nur die Gebühren für das Bestattungswesen anzuheben, sondern auch die Grundsteuer B von 400 auf 430 Punkte zu erhöhen (wir berichteten). Zwar seien keine neuen Kreditaufnahmen geplant, doch will man ein bereits im letzten Jahr von der Kommunalaufsicht genehmigtes Darlehen in Höhe von 960 100 Euro dieses Jahr abrufen. Das Geld wird gebraucht, weil die Stadt aktuell nicht einmal genug Geld einnimmt, um ihre laufenden Kosten zu bezahlen. An Investitionen ist dabei eigentlich nicht zu denken.

Schon vor Monaten hatte die Kommunalaufsicht im Landratsamt von der Stadt verlangt, kräftig auf die Sparbremse zu drücken. Der Gemeinderat hatte deshalb schon letztes Jahr – offenbar gegen den Willen der Bürgermeisterin – eine Haushaltssperre erlassen. Und dann alle Ausgabeposten auf einen strengen Prüfstand gestellt. So musste man sich eingestehen, dass viele der erhofften und teils auch wirklich notwendigen Investitionen einfach nicht machbar sind. Da der Gemeinderat die Bildung klar in den Mittelpunkt gestellt hat, haben die meisten höheren Ausgaben direkt oder indirekt mit Bildungseinrichtungen zu tun: die weitere Sanierung des Bildungszentrums, die Digitalisierung der Schule, die „sicherheitsrelevanten“ Sanierungen an der Sporthalle, den Bau des Zentralen Omnibusbahnhofs zwischen Sporthalle und Schule.

„Relativ spät dran“

Daneben wird man den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Rinderfeld vorantreiben, dessen Bau letztes Jahr von Bürgermeisterin Heike Naber gestoppt worden war, wie Klaus Lahr in seiner Haushaltsrede heftig kritisierte. Das umfangreiche Zahlenwerk trug Stadtkämmerin Stefanie Olkus-Herrmann vor, die für ihre im Vorfeld geleistete gewissenhafte Arbeit von allen Seiten viel Lob bekam. Man sei „relativ spät dran“, mit der Verabschiedung des Haushalts, räumte sie ein. Doch man habe frühzeitig mit der Aufstellung begonnen und die Finanzsituation der Stadt auch in „vielen nichtöffentlichen Sitzungen beackert.“ Die Kämmerin rief nochmals die vielen Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung in Erinnerung, die schließlich zu einer deutlichen Reduzierung des Defizits im Ergebnishaushalt von zunächst weit über einer Million auf jetzt 854 000 Euro geführt hätten. Außerdem wolle man auch höhere Einnahmen erzielen: Durch den Verkauf von Bauplätzen und nicht mehr benötigten Gebäude verspricht man sich zusätzliche Einnahmen von 684 00 Euro. „Wir haben keinen Spielraum“, machte die Kämmerin deutlich und ergänzte: „Und das bleibt so bis 2024“. Das Defizit im Haushaltsjahr 2021 führte Olkus-Herrmann vor allem darauf zurück, dass die Stadt 2019 Rekord-Gewerbesteuereinnahmen von 2,7 Millionen Euro hatte. Zwei Jahre später reagieren Land und Kreis dann damit, dass die Stadt zum einen weniger Einkommenssteuer und Schlüsselzuweisungen bekommt, andererseits aber auch höhere Umlagen an Land und Kreis zahlen muss. Das summiert sich auf ein Minus von 742 000 Euro im Vergleich zu 2020.

Bei Verschuldung „relativ gut“

Dennoch stehe man in Sachen Verschuldung im Vergleich mit den Nachbarkommunen gut da, sagte Olkus-Herrmann. Diese betrage aktuell insgesamt rund 7,5 Millionen Euro, das seien 1578,65 Euro pro Kopf. Nur die wichtigsten, notwendigsten und bereits begonnenen Investitionen will man 2021 verwirklichen. Neben dem Bau des Feuerwehrgerätehauses in Rinderfeld seien dies die Sanierung des Bildungszentrums und dessen Digitalisierung, der Gedenkpfad Tacheles, der über Zuschüsse und Spenden finanziert wird, die Sanierung der Sporthalle und der Bau des Zentralen Omnibusbahnhofs.

Weiter stellte Olkus-Herrmann die Zahlen der Eigenbetriebe und städtischen Gesellschaften vor. In Sachen Wasser und Abwasser seien im Herbst Gebührenerhöhungen zu erwarten, sagte die Kämmerin.

Alle den Haushalt 2021 betreffenden Beschlüsse fällte der Gemeinderat einstimmig. So genehmigte er neben dem eigentlichen Haushaltsplan auch die Pläne für die Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung sowie für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft und die Flugplatz GmbH. Auch die mittelfristige Finanzplanung, die auch für die Jahre 2022 bis 2024 Kreditaufnahmen vorsieht, wurde vom Gremium einstimmig abgesegnet.