In der Stadtpfarrkirche Aub gibt es am Sonntag, 5. September, 18 Uhr, ein Konzert mit „Sonat Vox“. Das Männerensemble wurde im Jahr 2015 von Justus Merkel gegründet. Merkel wurde 1996 in Ansbach geboren. Seine grundlegende musikalische Ausbildung erhielt er ab 2005 beim renommierten Windsbacher Knabenchor. Als ehemalige Mitglieder des Windsbacher Knabenchores genossen die Sänger von Sonat Vox

