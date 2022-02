Gegen Maßnahmen demonstiert

Ansbach. Im Stadtgebiet Ansbach fanden am Samstag zwei angemeldete Versammlungen statt. Gegner der Corona-Maßnahmen führten einen Aufzug mit rund 1600 Teilnehmern durch. An einer Gegendemonstration beteiligten sich etwa 40 Personen. Das Versammlungsgeschehen verlief ohne größere Störungen. Gegen 14.45 Uhr setzte sich der Aufzug von Gegnern der Corona-Maßnahmen zu einem Rundkurs mit Start- und Zielpunkt an der Hofwiese in Bewegung. Die Polizei zählte in der Spitze rund 1600 Teilnehmer. Etwa zeitgleich formierten sich im Bereich des Brückencenters rund 40 Personen zu einer Gegendemonstration. Unter dem Motto „Ansbach bleibt sitzen“ hatten die Teilnehmer zu der stationären Versammlung Klappstühle mitgebracht. Die von der Stadt Ansbach erlassenen Auflagen zu Mindestabstand und Maskenpflicht hielt der überwiegende Teil der Versammlungsteilnehmer nach Angaben der Polizei ein. Während des Aufzuges kam es entlang der Aufzugsstrecke kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen. Größere Ordnungsstörungen stellte die Polizei nicht fest. Zwischenzeitlich hatte eine Person aus den Reihen der Gegendemonstranten am Brückencenter versucht, sich dem Aufzug in den Weg zu stellen. Einsatzkräfte der Polizei entfernten den Mann von der Wegstrecke.

