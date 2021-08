Gegen den Null-Kirchweihfrust

Aub. Wenn sie schon nicht in gewohnter Weise stattfinden kann, die Auber Kirchweih, dann kommt sie dieses Jahr halt in die Tüte. Nach dieser Devise geht Aub Aktiv, der Zusammenschluss der Auber Geschäftsleute und Kreativkräfte, an die Kirchweih heran.

Auf Grund der komplizierten Hygieneauflagen mussten die Auber ihre Kirchweih auch in diesem Jahr absagen. Keine „Party Safari“, kein Festzug, kein Seifenkistenrennen, kein Karussell, kein Kirchweitbetrieb auf dem Marktplatz – und das schon zum zweiten Mal hintereinander.

Damit der „Null-Kirchweih-Frust“ nicht allzu groß wird, soll doch noch wenigstens etwas Kirchweihfeeling aufkommen. So kommt die Kirchweih in diesem Jahr halt in die Tüte.

Das bedeutet: „Kirchweih to go“, Kirchweihtüten zum Mitnehmen, zum Feiern zu Hause, mit allem, was man zum anständigen Feiern so braucht. Derzeit stellen die fleißigen Helferinnen und Helfer von Aub Aktiv Kirchweittüten in drei Versionen zusammen, wahlweise für die Großen oder für die Kleinen.

Die Kirchweihtüte für die Kinder beinhaltet unter anderem Seifenblasen, Bastelbogen, Malvorlagen, Wassereis, Gummibärchen, Luftballons, Orangenlimo und in jeder fünften Tüte Freikarten für das Baldersheimer Schwimmbad.

Die Kirchweihtüte für Erwachsene gibt es wahlweise mit einem Bocksbeutel oder mit zwei Flaschen Kirchweihbier. Dazu kommen ein Lebkuchenherz, Chips, Popcorn, Erdnüsse, etwas Hochprozentiges, Kirchweihknäcke, Kirchweihteelichter und anderes.

Auch hier gibt es in jeder zehnten Tüte eine Überraschung in Form eines Einkaufsgutscheines über fünf Euro.

Die „Kirchweih-to-go-Tüten sind zu erhalten bei Getränke Hirth, in der Bäckerei Schedel und in der Drogerie Menth. Mit dem Verkauf der Kirchweihtüten hofft der Verein auch, den einen oder anderen Euro zu verdienen, denn alle Veranstaltungen vom Weihnachtsmarkt bis zur Kirchweih, von der Party bis zum Frühlingsmarkt mussten Pandemiebedingt ausfallen.

Damit wenigstens virtuell Kirchweihstimmung aufkommt, werden „Äber Kirchweihimpressionen“ online gestellt. Eine Diashow mit Fotos von den Kirchweihwochenenden der vergangenen Jahre kann ab 20. August auf der Homepage „http://aub-aktiv.de/kirchweih2021“ betrachtet werden oder mittels QR-Code, der gescannt werden kann.

Aub Aktiv denkt aber auch an den Morgen danach, an die, die allzu heftig Kirchweih at home feiern. Gratis dazu gibt es nämlich ein Rezept für einen Anti-Katzenjammer-Salat für den Morgen nach der Kirchweih (möglichst schon am Vortag zuzubereiten).

Konzert und Gottesdienst

So ganz ohne Live-Kirchweih soll es aber auch in diesem Jahr nicht ablaufen. Der beliebte Kirchweihbote wird verteilt.

Am Freitag, 20. August, tritt auf der Spitalbühne in der Veranstaltungsreihe Still got the Blues Tim Jägers Rock Class auf, und am Sonntag, 22. August, gibt es wieder einen ökumenischen Kirchweihgottesdienst im Spitalgarten mit anschließendem musikalischem Frühschoppen. ag