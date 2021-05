Gegen Auflagen verstoßen

Ochsenfurt. Mehrere Verstöße gegen die aktuell geltenden Corona-Auflagen stellten Polizeibeamte am Samstagabend bei Kontrollen in Ochsenfurt fest. Gegen 22.15 Uhr kontrollierten die Beamten am Mainuferparkplatz eine fünfköpfige Personengruppe, die sich mit Campingstühlen und Bierkasten dort niederließ. Da jedoch alle Personen zu unterschiedlichen Haushalte gehörten, werden nun Anzeigen hinsichtlich des Infektionsschutzgesetzes erstellt.

Gegen 22.30 Uhr kontrollierten die Beamten eine sechsköpfige Personengruppe auf dem Parkplatz in der Brunnenstraße, die an einem Fahrzeug mit geöffneten Kofferraum umherstand. Wiederum begründeten alle sechs Personen unterschiedliche Hausstände. Jede von ihnen erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.