Gedenken an Sophie Scholl

Forchtenberg. Die „Weiße Rose“-Denkstätte in Forchtenberg gedenkt der von den Nazis ermorderten Widerstandskämpferin Sophie Scholl, die in Forchtenberg geboren wurde und am 9. Mai 100 Jahre alt geworden wäre. Sie und ihr Bruder Hans wurden im Februar 1943 vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt, nachdem sie beim Verteilen von Flugblättern festgenommen worden waren.

Das Geburtstagsprogramm in Forchtenberg ist durch Corona etwas anders als geplant, dennoch erwarte die Gedenkstätte Besuch zum Geburtstag.

Online-Lesung

Die Autorin Dr. Maren Gottschalk wird am Sonntag, 9. Mai, bei einer Online-Veranstaltung aus ihrer neuen Biografie lesen. Digital werden viele Gäste dabei sein können, auch Ministerpräsident Winfrid Kretschmann, Landrat Dr. Matthias Neth aus Hohenlohe, der Amtskollege des Scholl-Vaters, Bürgermeister Michael Foss, und die langjährige Initiatorin der Weiße Rose Denkstätte Forchtenberg, Renate Deck.

Schon morgens wird es auf dem Festplatz, dem Wasen, einen Gottesdienst mit der evangelischen Kirche und Pfarrer Wilhelm geben. Nur bei Regenwetter wird auch dieser im Netz übertragen.

Im Rathausfoyer zeigt die Künstlerin Renate Deck bis 13. Mai die Installation „das letzte Abendmahl“ und ihr Jubiläumsbuch zu 30 Jahre Denkarbeit. Erstere gehört als Soziale Plastik auch zur externen Kunstaktion von Gleis 1 in Waldenburg, wo Künstler zum 13. Mai ihre Arbeiten zum 100. Geburtstag von Joseph Beuys präsentieren, der am 12. Mai 1921 geboren wurde

Ab 14 Uhr bis 16 Uhr beginnt das Lesen an verschiedenen Orten der 100 Grußworte. Beginn ist am Würzburger Tor.

