Gedenken an Hermann Lenz

Künzelsau. Bisher hat niemand anders der Stadt Künzelsau derartige literarische Denkmäler gesetzt als Hermann Lenz. In Künzelsau verbrachte er seine Kindheit und erfuhr eine tiefe Prägung. Vor 25 Jahren, am 12. Mai 1998, ist der Dichter in München gestorben.

Am Todestag des Dichters ist die persönliche Erinnerung der Teilnehmenden an Lenz bei einer Soiree gefragt. Stefan Kraut führt durch das Programm und kann auch etliches aus mehreren Jahrzehnten Kontakt berichten. Es wäre sehr schön, wenn Anekdoten, ernste und wahre Geschichten aus anderem Munde den Abend abrunden. Die Soiree beginnt am 12. Mai um 18 Uhr und findet im Hermann-Lenz-Haus in Künzelsau statt. Voranmeldungen per E-Mail erbeten: stefan.kraut@kuenzelsau.de. Am 13. Mai startet um 13 Uhr an dem Hermann-Lenz-Haus am Kirchplatz die Wanderung auf dem diesem Dichter gewidmeten Weg, dieses Mal endet die Tour allerdings auf Schloss Stetten. Hierzu ist eine Anmeldung unter info@vhskuen.de oder unter Telefon 07940/92190 ebenso erforderlich wie zu der folgenden Vernissage.

Wolfgang Müller, der Niedernhaller Maler, hat über Jahre Illustrationen zu Lenz‘ Werk geschaffen. Bilder sind schon lange in der Volkshochschule im Hermann-Lenz-Haus zu sehen. Seine Hommage an Lenz hat er nun etwas erweitert, und am 24. Mai, 17 Uhr werden diese neuen Illustrationen präsentiert; dabei kann auch an der Fassade des Gebäudes eine neue Tafel zu Hermann Lenz‘ Gedächtnis enthüllt werden. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei. Spenden sind wünscht. Bild: Sturm