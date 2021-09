„Geballte Kommunalkompetenz“

Röttingen. Wegen der Corona-Pandemie musste die Verabschiedung ehemaliger Röttinger Stadträte und des Bürgermeisters verschoben werden. Diese wurde nun am Wochenende im Sitzungssaal der sanierten „Alten Schule“ nachgeholt. Mit der Verabschiedung wurden auch drei Mandatsträger für ihr langjähriges Ehrenamt mit Bürgermedaillen ausgezeichnet.

Bürgermeister Hermann „Fernando“ Gabel dankte mit persönlichen Worten jedem der ehemaligen acht Mitglieder sowie seinem Vorgänger Martin Umscheid. Für Hermann Gabel haben Menschen, die sich in der Kommunalpolitik engagieren, eine besondere Qualität, denn nirgendwo ist man näher an der Basis und an den Menschen als hier.

Leider habe sich aber das Klima in den letzten 30 Jahren gewaltig verändert. Anfeindungen, Beleidigungen und im Extremfall sogar Drohungen seien leider alltagstauglich geworden, aber trotzdem absolut unakzeptabel. Daher galten sein besonderer Dank und Anerkennung, allen Mandatsträgern gleichermaßen für ihre Tätigkeit, die oft mit viel Aufwand verbunden war, zum Wohl der Stadt Röttingen.

Einige seien auch in den Vereinen fest verwurzelt und wirken somit darüber hinaus zum Wohle der Stadt. Sein Dank galt aber auch den Partnern der ehemaligen Räte, die bei den Aktivitäten stets unterstützend zur Seite standen.

Verabschiedet wurde geballte Röttinger kommunalpolitische Kompetenz: Rudolf Geßner (von 2018 – 2020), Bettina Bach, Volker Bätz, Steffen Romstöck, Uwe Stapf (alle 2014 bis 2020), Ingrid Gura (2008 – 2020), Paul Mitnacht (2002 – 2020) und Hartmut Eichinger (1972 – 1980, 1984 – 1990, 2008 – 2020).

Der ausgeschiedene Bürgermeister Martin Umscheid habe in Röttingen viel bewegt und Gabel zählte die „Leuchtturmprojekte seiner zwölfjährigen Amtszeit auf. Zu Umscheids wichtigsten Projekten zählte der Amtsinhaber die Sanierung des Jakobturms, das „Schwarzmannhaus“, das „Schnurrerhaus“ die Umgestaltung des Marktplatzes, die die Aufenthaltsqualität in der Altstadt in hohem Maße verbessert habe. Weiterhin die Sanierung des Anwesens Marktplatz 7 mit Neuausrichtung zu dem hoch geschätzten Restaurant „Bürgerstuben“, die Spielscheune, die Naherholungszone Mühlbachgrund sowie die Bürgerhäuser in Aufstetten und Strüth.

Als städtebauliche Glanzleistung bezeichnete Gabel den Wiederaufbau des Ostflügels der Burg Brattenstein und die Weiterentwicklung der Festspiele/Junges Theater. Neben einer Urkunde und einem Präsent für die scheidenden Stadträte wurde Ingrid Gura mit der Bürgermedaille der Stadt Röttingen in Bronze ausgezeichnet, Paul Mitnacht und Martin Umscheid mit Silber und Hartmut Eichinger für 24 Jahre Stadtrat gar mit Gold. Im Auftrag von Landrat Thomas Eberth überreichte Hermann Gabel die Kommunale Dankurkunde des Freistaates Bayern für langjähriges, verdienstvolles Wirken in der kommunalen Selbstverwaltung (mindestens 18 Jahre Ratsmitglied) an den derzeitigen stellvertretenden Bürgermeister Josef Geßner, Albrecht Haag und den ehemaligen Stadtrat Paul Mitnacht.

Dank der 3G-Regelung wurde bei einem Stehempfang noch gebührend gefeiert.

