Gebäude vor dem Verfall bewahren

Aub. Das Gebäude in der Neuertgasse 12 in der Auber Innenstadt ist in keinem guten Zustand. Eigentümerin ist die Stadt Aub. Es wurde zuletzt als Wohnhaus genutzt. Das Gebäude ist durchfeuchtet, von Pilzen, möglicherweise vom Hausschwamm, befallen.

Das Gebäude wurde über Jahrhunderte hinweg als jüdische Schule und Synagoge genutzt. In der Reichspogromnacht 1938 wurde es beschädigt, danach als Wohnhaus genutzt. Dabei wurden Wände und Balken eingebaut, der Gebetsraum geteilt.

Vor einigen Jahren erwarb die Stadt Aub das Gebäude. Es enthält nach Schilderung des Bürgermeisters einige interessante Details, so eine Mikwe, ein jüdisches Ritualbad. Am Dachboden wurde die Genisa gefunden, ein Teil der darin abgelegten Gegenstände wird derzeit in einer Sonderausstellung im Spitalmuseum gezeigt.

Der Zustand des Gebäudes verschlechtert sich zusehends, so Menth. Nun soll es mittels einer Notsicherungsmaßnahme im Rahmen des Kommunalen Denkmalskonzeptes vor dem weiteren Verfall bewahrt werden. Das Gebäude, besonders die Bodenplatte, soll so weit geöffnet werden, dass es austrocknen kann. Die zusätzlich eingebauten Wände und Gebäudeteile sollen rückgebaut, das Gebäude untersucht werden, ob es vom echten Hausschwamm befallen ist. Ziel der Maßnahme ist es, das Gebäude zumindest zu erhalten und möglichst in das Museumskonzept mit einzubeziehen. Das Landesamt für Denkmalpflege stellt Förderung in Aussicht. Der Stadtrat gab einmütig seine Zustimmung, das Gebäude wie vorgeschlagen zu sichern. ag

