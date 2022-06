Ganz besondere Vereinigung

Aub. Der Arbeiterkrankenunterstützungsverein Aub (AKUV) ist ein kleiner Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Gegründet im Jahr 1901 stand die Solidarität der Mitglieder untereinander, sich im Krankheitsfall und beim Tod eines Mitglieds gegenseitig zu unterstützen, gewährt der Verein seinen Mitgliedern auch heute noch Kranken- und Sterbegeld.

Wenn auch dieser Solidargedanke noch spürbar ist, ist aber auch hier die Geselligkeit im Verein in den Mittelpunkt getreten. Der jährliche Vereinsausflug, der auch während der Coronajahre, selbstverständlich unter Einhalten der jeweils geltenden Beschränkungen, stattfinden konnte. Besonders alte und kranke Vereinsmitglieder erfreuen sich der besonderen Zuwendung des Vereins.

So musste Kassier Jürgen Waldenrath zwar bei der diesjährigen Mitgliederversammlung einen Verlust aus der Versicherungstätigkeit verkünden, der aber teilweise mit Erlösen aus dem Bereich der Geselligkeit kompensiert werden konnte. Strukturelle Probleme sieht der Vereinsvorstand daraus nicht.

Für Jüngere attraktiv sein

Im Gegenteil konnte der AKUV in den vergangenen Jahren Mitgliederzuwachs aufweisen. Man wolle sich künftig auch den jüngeren Vereinsmitgliedern zuwenden, um den Verein auch für diese attraktiv zu halten.

Da der Vereinsausflug im vergangenen Jahr von den Teilnehmern als gelungen empfunden wurde, ist auch für dieses Jahr wieder ein Wochenendausflug geplant. Ziel soll in diesem Jahr das Allgäu sein. Unterkommen werden man in einem Hotel in Sonthofen. Weiter stehen die Stadt Lindau, ein Nachmittag in den Bergen wenn möglich mit einer Seilbahnfahrt auf dem Programm. Auf dem Rückweg soll noch in Ottobeuren Halt gemacht werden und die Fuggerei in Augsburg besucht werden. Erste Anmeldungen erfolgten sogleich spontan noch in der Mitgliederversammlung. Wie der Vorsitzende wissen ließ, sind noch Plätze frei. Interessenten können sich gerne noch anmelden.

Mitglieder geehrt

Für ihre langjährige Treue zum Verein wurden Luise Theil aus Waldmannshofen für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt. Für 40 Jahre Vereinstreue gab es für Werner Saliger aus Waldmannshofen, Karl Stüber und Theo Theuerkaufer aus Aub neben der Ehrenurkunde eine goldene Vereinsnadel. Gleiches erhielt Walter Schmidt aus Aub für fünfzig Jahre im Verein.

Franz Lesch gehört gar siebzig Jahre dem Verein an. Da er gesundheitsbedingt nicht anwesend sein konnte, haben ihn einige Vorstandsmitglieder in seinem Seniorenheim in Zeil am Main besucht. Dabei gratulierten sie dem Auber Urgestein nicht nur zur Verleihung seiner Ehrenurkunde, sondern zugleich auch zum 90. Geburtstag, den er in diesen Tagen feierte.

Bürgermeister Roman Menth überbrachte die Grüße der Stadt Aub. Zum Beschluss, das Vereinsjubiläum nicht nachzufeiern, beglückwünschte er den Vereinsausschuss, denn es stehen viele Nachholungen an. Ein Höhepunkt sei sicher der Markt der Vereine gewesen, bei dem sich der AKUV mit seinem Stand an zentraler Stelle im Städtchen präsentieren konnte.

Vielfältig engagiert

Dem AKUV bescheinigte er, in der Stadt großes Ansehen zu genießen, zahlreiche Veranstaltungen gut organisiert durchzuführen und den sozialen Gedanken, der den Verein von Anfang an trägt, zu bewahren. Außerdem beteilige sich der Verein in vielfältiger Weise am Geschehen in der Stadt. Für das Vereinsjubiläum im Jahr 2026 regte er an, dieses im Rahmen der Kirchweih zu feiern und den AKUV als Thema der Kirchweih aufzugreifen. age