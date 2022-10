Funkmast für Neuses jetzt auf den Weg gebracht

Igersheim. Die Firma Vantage Towers plane auf Neuseser Gemarkung zeitnah die Errichtung eines 32,5 Meter hohen Funkübertragungsstation, wie Christoph Hörner in seinem Sachvortrag betonte. Der Igersheimer Gemeinderat hat dem Vorhaben nun den Weg geebnet, nachdem zuvor bereits der Ortschaftsrat von Neuses grünes Licht erteilt hatte. Das Votum war einstimmig, weil sich das Gremium über die Bedeutung einer guten Mobilfunkversorgung im Klaren ist. Ratsmitglied Josef Gabel freute sich über das deutliche Votum: „Man kann nur sagen ,endlich’. Schließlich spielen hierbei auch sicherheitsrelevante Themen eine Rolle.“ Und Bürgermeister Frank Menikheim meinte bei der Sitzung in der Erlenbachhalle: „Der weißeste Fleck wird damit geschlossen.“

Nicht optimal versorgt

Neuses gehört zu jenen Ecken im Main-Tauber-Kreis, die in Sachen Mobilfunk alles andere als optimal versorgt werden. Mit Hilfe eines quadratischen vierstieligen Stahlgitterturms – er soll auf einer Fläche von 13,2 mal 13,2 Meter erreichtet werden – soll dieser Zustand bald der Vergangenheit angehören, führte Hörner weiter aus. Das Turmprojekt werde zwischen dem Igersheimer Teilort und Schäftersheim errichtet, die nächste Wohnbebauung sei etwa 750 Meter entfernt.

Die Mobilfunkversorgung im Raum Igersheim-Neuses wird zeitnah entscheidend verbessert. Solch ein Stahlgitterturm wird oberhalb des Teilorts in Richtung Schäftersheim errichtet. © Vantage Towers

Wie in der donnerstäglichen Ratssitzung von dem Verwaltungsmitarbeiter weiter zu erfahren war, werde der vorgesehene Standort damit begründet, dass von der Bundesnetzagentur im Zuge der Erteilung von Sendelizenzen die Telekommunikationsanbieter verpflichtet worden seien, die Lücken in den Bereichen von mangelhafter Mobilfunkversorgung bis 31. Dezember zu schließen. Mit dem hierfür ausgewählten Standort könne die Lücke in der Ortslage Neuses geschlossen werden.

Für andere Betreiber offen

Der Mast ermögliche übrigens eine Mitnutzung anderer Mobilfunkbetreiber, wobei die Interessenabfrage an mögliche Mitnutzer bereits erfolgt sei. Die Anhörung der Nachbarschaft sei ebenfalls durchgeführt, Einwendungen seien keine vorgebracht worden.

Robin Hagenmüller, Pressesprecher von Vantage Towers. freute sich über das einmütige Votum des Gemeinderates und meinte, dass eine zeitnahe Umsetzung des Mastens im Interesse aller liege. „Der Bauantrag ist im September eingereicht worden“, so Hagenmüller. Ob der eigentliche Turm bis 31. Dezember aufgestellt werden könne, sei nicht zu prognostizieren, denn erst einmal müsse sein Unternehmen für den Bauantrag grünes Licht erhalten, was eigentlich eine Formsache sei. Die Aufstellung eines mobilen Mastens sei in diesem Fall nicht vorgesehen. Aber sobald die Freigabe vorliege, werde das Vorhaben recht zügig umgesetzt, als Bauzeit nannte Hagenmüller rund zwei Monate.