Für Sicherheit von 57 000 Menschen verantwortlich

Öhringen. Wechsel im Polizeirevier Öhringen: Der Erste Polizeihauptkommissar Markus Megerle hat im September die Führungsposition im Polizeirevier Öhringen übernommen. Kürzlich erfolgte intern seine Einführung ins neue Amt.

Der gebürtige Öhringer folgt auf den bereits pensionierten Ersten Polizeihauptkommissar a. D. Günther Stecher. Der 54-jährige Markus Megerle war zuletzt 19 Jahre Personalratsvorsitzender im örtlichen Personalrat des Polizeipräsidiums Heilbronn beziehungsweise in der Polizeidirektion Künzelsau.

In dieser Funktion war er direkter Ansprechpartner für sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Jahr 1984 hatte Markus Megerle seinen Dienst bei der Bereitschaftspolizei in Göppingen angetreten. Nach seinem Studienabschluss im Jahr 1995 übernahm der Erste Polizeihauptkommissar Führungsverantwortung als Dienstgruppenleiter bei der Autobahnpolizei in Ilshofen sowie bei der Polizeidirektion Künzelsau, bei der er dann auch im Stab arbeitete. Anschließend folgten Verwendungen beim Polizeirevier Heilbronn als Leiter Streifendienst und beim Stab der Polizeidirektion Heilbronn im Bereich Personal und Organisation.

Von 2001 bis 2002 leitete Markus Megerle die Geschäftsstelle „Projekt Personalstruktur“ beim Innenministerium. Seit 2003 leitete er die Führungsgruppe beim Polizeirevier Künzelsau und übernahm die stellvertretende Revierleitung, wobei er zwischenzeitlich zur Landespolizeidirektion abgeordnet war. Markus Megerle ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. In seiner Freizeit ist er gerne zu Fuß oder mit dem Fahrrad im Hohenlohekreis unterwegs.

Polizeipräsident Hans Becker setzte Markus Megerle im Beisein von dem Leitenden Polizeidirektor Thomas Lüdecke und dem Leiter der Führungsgruppe des Polizeireviers Öhringen, Erster Polizeihauptkommissar Thomas Gebhard, in sein Amt ein. Thomas Gebhard hatte nach der Pensionierung von dem Ersten Polizeihauptkommissar a. D. Günther Stecher kommissarisch die Leitung des Polizeireviers Öhringen übernommen. Für die kommenden Aufgaben sprach der Polizeipräsident dem neuen Revierleiter sein vollstes Vertrauen aus und wünschte ihm viel Freude und Erfolg in seinem neuen Revierbereich. Aufgrund der aktuellen Pandemie-Entwicklung musste die für den 2. Dezember geplante Amtseinsetzung von Markus Megerle in das neue Jahr verlegt werden.

Mit 64 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sorgt das Öhringer Polizeirevier für die Sicherheit von mehr als 57 000 Menschen. Im Jahr 2020 wurde durch das Polizeirevier 1949 Straftaten bearbeitet, wovon 1252 aufgeklärt wurden, was einer Aufklärungsquote von 64,2 Prozent entspricht. Neben der Erfüllung der Aufgaben der Gefahrenabwehr wurden im vergangenen Jahr 1194 Verkehrsunfälle, davon 134 mit Personenschaden, bearbeitet. pm