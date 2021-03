Kirchberg. UN-Ziele für Nachhaltige Entwicklung in der Region auf den Boden bringen – das will die Akademie Schloss Kirchberg mit ihrem vierten „World Organic Forum“ vom 16. bis 18. März. Der Kongress mit prominenten Experten und Teilnehmern aus der ganzen Welt wird online stattfinden. Ziel ist Gründung eines internationalen Netzwerks der Nachhaltigkeits-Regionen.

Inspiriert von Vordenkern wie Prof. Dr. Ernst-Ulrich von Weizsäcker (Ehrenpräsident des Club of Rome), Sophia Bachmann (UN-Jugenddelegierte für nachhaltige Entwicklung), Dr. Hans Herren (Präsident des Millenium Institute Washington), Louise Luttikholt (Executive Director IFOAM-Organics International) werden die Teilnehmer in Vorträgen und Workshops fünf der insgesamt 17 „Sustainable Development Goals“ unter die Lupe nehmen. Dabei soll diskutiert und erarbeitet werden, wie man die UN- Ziele für die ländliche Entwicklung und nachhaltige Wertschöpfung in der Region einsetzen kann. Aus vielen Regionen der Welt werden Ideen zusammengetragen. pm