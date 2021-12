Röttingen. Seit dem Ausbau im Bereich des Marktplatzes und der Hauptstraße gilt in der Altstadt von Röttingen die Verkehrsregelung „Rechts vor Links“. Trotz dieser Regelung und vieler unübersichtlicher Bereiche gibt es laut Bürgermeister Hermann Gabel immer wieder Beschwerden, dass zum einen diese Vorfahrtsregelung nicht beachtet und andererseits an vielen Stellen zu schnell gefahren wird.

Mehr Verwirrung als Klarheit

Aktuell stehen im Bereich der genannten Stellen vier Geschwindigkeitsbeschränkungen 30 km/h, die durch Kreuzungen teils wieder aufgehoben sind. Diese sorgen für mehr Verwirrung als Klarheit. Die StVO sieht vor, dass in geschlossenen Ortschaften, insbesondere in Wohngebieten mit hoher Fußgänger- und Fahrradverkehrsdichte, Tempo 30-Zonen angeordnet werden können. Von dieser Möglichkeit machte nun der Röttinger Stadtrat Gebrauch und entschied sich mit 11:2 Stimmen für die Aufstellung von vier 30-Zonen- Schildern und dem Zusatzschild „Rechts vor Links“ an den vier Einfallstraßen. Der Meinung von Burkhard Ort, dass dies nicht nötig sei, denn das Innerortstempo habe sich seit der neuen Regelung bereits merklich verringert und werde vor allem nicht durch Messungen überwacht werden können, schloss sich bei der Abstimmung nur Erich Mitnacht an. Durch den Beschluss gilt im gesamten Altort ein Tempolimit von 30 und wie bisher die „Rechts vor Links“-Regelung. Damit soll mehr Sicherheit und vor allem Klarheit im „Schilderwald“ geschaffen werden. Die Kosten für die Schilder inklusive Rohrrahmen betragen rund 7000 Euro.

Vereine gefördert

Ein Tempo-30-Limit mit „rechts vor links“- Regelung soll in Röttingen für mehr Sicherheit sorgen. © Brunecker

Traditionsgemäß beschließ der Rat bei seiner letzten Sitzung des Jahres die Vereinsförderung. Gemäß der Richtlinien hätte auch dieses Jahr eine Kürzung in der „Kategorie D“ wegen Ausfall des Volksfestes und des damit verbundenen Umzugs erfolgen müssen. Die Räte waren allerdings der Meinung, dass man die Vereine wegen Corona nicht bestrafen dürfte. Somit einigte man sich, die Kürzungen der Kategorie D nicht zu berücksichtigen und 2021 wie 2020 auszuzahlen.

Einstimmig vergab das Gremium einen Planungsauftrag an das Eibelstädter Ingenieurbüro Horn für eine voraussichtliche Erneuerung der sehr desolaten Ortsdurchfahrtsstraße vom Ortsteil Strüth, da kein entsprechender Unterbau vorhanden ist. Ersten Schätzungen zufolge, betragen die Kosten rund 1,2 Millionen Euro. Endgültig grünes Licht kann aber erst nach Klärung eines öffentlichen Zuschusses (60 bis 80 Prozent) aus dem Programm ländliche Entwicklung gegeben werden. In dem schriftlichen Ergebnisprotokoll des Würzburger Kreisbrandrates Michael Reitzenstein zur Objektbegehung der Grundschule Röttingen gibt es beim Brandschutz keine Beanstandungen/Mängel, sondern nur „Empfehlungen“. brun

