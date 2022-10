Für Jungkühe wurde so viel bezahlt wie noch nie

Ilshofen. Kürzlich fand die mit 436 Tieren gut beschickte Zuchtrinder- und Nutzkälberversteigerung der Rinderunion Baden-Württemberg in Ilshofen statt.

Während die Bullenkälber jahreszeitlich bedingt preislich unter Druck gerieten, entwickelte sich bei den Jungkühen ein rasanter Marktverlauf, der zu einem noch nie dagewesenen Durchschnittspreis führte.

Obwohl sich die sechs angebotenen Jungbullen in hervorragender Qualität präsentierten, fand lediglich der Spitzenbullen einen neuen Besitzer. Der aus der Zucht von Familie Habel aus Creglingen-Weiler stammende und von Stefan Göggerle aus Rainau-Dalkingen hervorragend zum Verkauf präsentierte Wobbler-Sohn aus der Kuhfamilie des bekannten Besamungsbullen Zaspin erlöste 2400 Euro.

Vorweg genommen als Resümee zum Jungkuhmarkt: Die Zuchtrinderpreise folgen dem Milchpreis! Für einen hohen Milchpreis muss aber auch die Milchqualität passen. So auch bei hohen Zuchtrinderpreisen. Das war an diesem Tag in Ilshofen absolut der Fall. 35 Jungkühe in überwiegend hervorragender Qualität, regnerisches Wetter und hohe In- und Auslandsnachfrage waren die Voraussetzungen für einen noch nie dagewesenen Durchschnittspreis von 2372 Euro.

An der Spitze bei den geführten Jungkühen rangierte eine elegante, euterstarke Machtvoll-Tochter von der Stier Schönenberg GbR aus Untermünkheim-Schönenberg. Sie wies ein Tagesgemelk von 34,3 kg Milch vor, und es standen auf der Mutterseite 3,93 Prozent Eiweiß zu Buche. Sie erlöste 2600 Euro. An zweiter Stelle lief eine sehr elegante, fundament- und euterstarke Malaga-Tochter von der Wieland GbR aus Oberrot-Kornberg mit 31,2 kg Milch. Zum Preis von ebenfalls 2600 Euro erhielt ein Kunde aus Holland den Zuschlag. Die an dritter Stelle gehende, aus einer sehr tiefen Kuhlinie stammende, WhatElse-Tochter vom Betrieb Schmidt aus Creglingen-Schön bestach durch ihr herausragendes Euter und 30,8 kg Milch. Ein junger, aufstrebender Zuchtbetrieb von der Ostalb erwarb sie für 2820 Euro. Eine der typstärksten Jungkühe rangierte an vierter Stelle. Die von Familie Gommel aus Ditzingen vorgestellte, mit 22 Monaten abgekalbte Mischko-Tochter leistete 32,7 kg Milch und erlöste 2560 Euro.

So richtig die Post ging bei den freilaufenden Jungkühen ab. Die aus der Passerpaarung Malaga x Herzschlag stammende Jungkuh von Familie Haag aus Sulzbach/Murr-Berwinkel war von vielen Kunden heiß umworben. Überragend im Euter, fehlerfrei im Exterieur und ein Tagesgemelk von 34,5 kg Milch ließen bei diesem Tier keine Wünsche offen. Letztendlich erhielt ein Zuchtbetrieb aus Ulm den Zuschlag bei 3060 Euro.

Gleich sechs Jungkühe stellte Familie Rechner aus Mudau-Reisenbach zum Verkauf vor. Allesamt aus durchgezüchteten Kuhlinien stammend, ganz frisch in Milch und im Mittel über 31 kg Milch machten sie zu begehrten Objekten der zahlreich anwesenden Kunden. Im Mittel erlösten sie 260 Euro. Auf sehr hohe Nachfrage stießen auch die 27 weiblichen Fresser, die sich für ihr Alter super entwickelt präsentierten. So erlösten die im Mittel 238 kg schweren Tiere einen Nettopreis je kg Lebendgewicht von 2,93 Euro beziehungsweise 696 Euro je Tier.

65 angebotene Kuhkälber wechselten ebenfalls flott den Besitzer. Im Durchschnitt 82 kg schwer erlösten sie netto 282 Euro je Tier beziehungsweise 3,42 Euro netto je kg Lebendgewicht. Die 302 Bullenkälber wurden allesamt zu durchschnittlich 5,07 Euro netto je kg Lebendgewicht verkauft. So erlöste das durchschnittlich 85 kg schwere Kalb 432 Euro. Zwar geraten im Herbst die Bullenkälber preislich immer unter Druck, in der Schärfe war es allerdings nicht ganz zu erwarten und vielleicht auch nicht ganz gerechtfertigt.

Auch die Milchviehhalter haben höhere Kosten in der Kälberaufzucht zu stemmen und treten für die Bullenmast und Fresseraufzucht in Vorleistung. Es ist zu hoffen, dass nach Beendigung der Maissilagebereitung in den Bullenmastbetrieben die Nachfrage nach Kälbern wieder anzieht. Die nächsten Auktionen in Ilshofen finden jeweils am Mittwoch, 12. Oktober (Kälber Fleckvieh) sowie am 26. Oktober (Großvieh und Kälber Holsteins und Fleckvieh) statt.