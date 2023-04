Für eine Wende in der Verkehrspolitik

Hohenlohekreis. Der Aktionstag „Mobilitätswende jetzt“ findet am Sonntag, 23. April, an vielen Orten in ganz Deutschland statt. Erstmals haben sich dazu verschiedene Gruppen aus Künzelsau, Öhringen und Schwäbisch Hall sowie Umgebung zusammengetan, um gemeinsam auf die Potenziale und Herausforderungen der Mobilität in Hohenlohe aufmerksam zu machen.

Zum Aktionstag wird es dazu eine Fahrradsternfahrt aus den drei Städten nach Hohebuch geben, wo eine Kundgebung mit Rahmenprogramm stattfinden wird.

Das bundesweite Bündnis von Umwelt- und Klimaaktivisten fordert den Ausbaustopp für Bundesstraßen und Autobahnen. Stattdessen soll der ÖPNV mit mehr finanziellen Mitteln ausgestattet und ausgebaut werden, damit er für alle eine echte Mobilitätsalternative ist – für Menschen in der Stadt und auf dem Land und für alle bezahlbar. Die Forderungen für die Region Hohenlohe umfassen zudem die Elektrifizierung der Hohenlohebahn, ein schnellstmöglicher Ausbau des Radwegenetzes, Lärmschutz für die Ortschaften an der A6. Die Kundgebung in Hohebuch startet um 15 Uhr. Dort wird eine Kundgebung mit Beiträgen von Fridays for Future, ADFC/VCD und Musik stattfinden. Aus allen drei Städten wird es eine familienfreundliche Fahrrad-Sternfahrt in gemäßigtem Tempo geben. Selbstverständlich kann auch individuell zur Kundgebung angereist werden.

Dem Bündnis in Hohenlohe gehören unter anderen Hohenlohe for Future, Fridays for Future Schwäbisch Hall, Parents for Future Schwäbisch Hall, ADFC Öhringen und ADFC Schwäbisch Hall, VCD Schwäbisch Hall, Öhringen klimaneutral, Pro Mu aus Mulfingen und das Klimateam Schöntal an.