Für alle Termine gibt es Karten

Feuchtwangen. Aufgrund der großen Nachfrage und des überwältigenden Vorverkaufs hatten die Kreuzgang-spiele Feuchtwangen Doppelvorstellungen von „Dracula“ und Vorstellungen auf dem Kirchplatz angesetzt. Durch die Doppelung und die Verlegung von Vorstellungen sind für alle Termine noch Karten zu haben.

Für die Mitternachts-Revue am Freitag, 16. Juli, sowie für die beiden Vorstellungen am Samstag, 17. Juli (16.15 Uhr „Ende gut, alles gut“ und 21 Uhr „Dracula“), waren die Plätze schon von Anfang an stark nachgefragt. Der Vorverkauf hatte schon im Oktober 2019 begonnen – im Frühjahr 2020 musste dann alles auf 2021 verschoben werden. Bereits gebuchte Karten wurden einfach umgebucht bzw. behielten sie ihre Gültigkeit. Da nach wie vor der Sicherheitsabstand von 1,5 m im Kreuzgang eingehalten werden muss und diese drei Vorstellungen aufgrund der zeitlichen Enge nicht gedoppelt werden können, werden sie auf den Kirchplatz verlegt, um allen Karteninhabern die Möglichkeit zu geben, in ihre jeweilige gebuchte Vorstellung zu gehen.

Dracula sehr nachgefragt

Zusätzlich sind aber durch die Verlegung auch noch Karten verfügbar, die im Kulturbüro am Marktplatz in Feuchtwangen gekauft werden können. Die Kasse am Kirchplatz öffnet jeweils 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn. Der Eingang befindet sich zwischen der Stiftskirche und der Johanniskirche. Besonders nachgefragt war zudem die „Dracula“-Vorstellung am am Samstag, 24. Juli. An diesem Tag wird nun nicht eine, sondern es werden jeweils zwei Vorstellungen gespielt. Die erste Vorstellung beginnt um 19.30 Uhr und die zweite um 22 Uhr.

Karteninhaber werden telefonisch darüber informiert und können sich entscheiden, welche der beiden Vorstellungen sie besuchen möchten. Durch die Doppelung der Vorstellungen sind dann auch wieder Karten verfügbar, die allerdings nur direkt im Kartenbüro erhältlich sind.

