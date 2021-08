Für 39 000 Euro verkauft

Ansbach. Mit einem genomischen Gesamtzuchtwert (gG) von 148 wurde ein Hashtag-Zuchtbullenkalb am Ansbacher Kälbermarkt aufgetrieben. Es legte somit gegenüber den bereits an den Vormärkten verkauften, vielversprechenden „Spitzenvererbern von Morgen“, nochmals eins drauf. Auch mit seinem Verkaufserlös von 39 000 Euro setzte er sich an die Spitze der bisher verkauften Zuchtbullenkälbern in Ansbach.

Ein Sisyphus-Kalb mit einem gG von 142 wurde um 9000 Euro ebenfalls von einer Besamungsstation angekauft. Im Durchschnitt wurden 15 Zuchtbullen-Kälber verkauft.

Mit einem Angebot von 820 Bullenkälbern zur Mast konnten die Auftriebszahlen nach Ende der Blauzungen-Auflagen wieder deutlich nach oben korrigiert werden. Dies ist hauptsächlich den hohen Verkaufserlöse der Bullenkälber an den letzten Märkten geschuldet. Sie erreichten bei einem Lebendgewicht von 90 Kilo einen Kilopreis von 6,64 Euro. Das Durchschnittskalb erlöste somit einen Verkaufserlös von 598 Euro. Bei jungen, gut entwickelten Tieren (25 Prozent Beste) war im Mittel ein Kilopreis von 7,23 Euro möglich. Der rechnerische Orientierungspreis für das 80-Kilo-Kalb liegt bei 6,89 Euro.

Mit 64 Zuchtkuhkälbern war ein großes Angebot aufgetrieben. Sie wurden alle restlos, flott abgesetzt. Die weiblichen Zuchtkälber waren im Mittel 94 Kilo schwer und erlösten im Mittel 342 Euro. Daraus ergibt sich ein Kilopreis von 3,66 Euro. Mit einem Kilopreis von 3,48 Euro schlossen die 50 aufgetriebenen und verkauften Kuhkälber zur Weitermast ihre Versteigerung ab. Bei einem durchschnittlichen Lebendgewicht von 85 Kilo ergibt sich ein Versteigerungspreis von 296 Euro.

