Fünf Jugendliche schwer verletzt

Schillingsfürst. Ein Fahrzeug mit fünf jungen Insassen überschlug sich am Sonntag gegen 2 Uhr in einer Rechtskurve südlich von Schillingsfürst (Landkreis Ansbach).

Der ortsunkundige Fahrer verlor die Kontrolle über seinen Seat Ibiza. Das Fahrzeug stellte sich zunächst quer, kam danach nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Böschung. Im Anschluss überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam auf dem Dach auf der Fahrbahn zum Liegen.

Drei junge Frauen und zwei junge Männer im Alter zwischen 16 und 20 Jahren wurden schwer verletzt. Vier von ihnen wurden vom Rettungsdienst in die umliegenden Krankenhäuser gebracht, Eine Person musste mit dem Hubschrauber in eine Uni-Klinik geflogen werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von rund 1500 Euro.

An der Unfallstelle waren zwei Notärzte, vier Rettungswagen ein Rettungshubschrauber und zahlreiche Helfer der Feuerwehren Schillingsfürst und Umgebung im Einsatz.

Eine Streife der Rothenburger Polizei hatte den Fahrer rund eine Stunde vor dem Unfall einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.

Bei dieser Kontrolle wurde seine Fahrtüchtigkeit überprüft. Sowohl ein Alkoholtest als auch ein Drogentest verliefen nach Angaben der Polizei negativ.

