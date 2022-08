Frühschoppen mit der Jazz-Band „Oumuamua“

Aub. Der Nürnberger Jazz-Pianist und Komponist Evgenij Zelikman gründete die Big Band „Oumuamua“, in welcher in der deutschen Jazz-Szene erfahrene Musiker zusammen kommen. Gespielt werden ausschließlich Eigenkompositionen der Band; gespielt werden das Geheimnisvolle und das Unbekannte; gespielt werden die Neugier, die sich auflöst in Vertrauen; gespielt werden Dissonanzen, die sich auflösen in Resonanzen.

. Die Band gastiert zu einem musikalischen Frühschoppen am Sonntag, 7. August, um 11 Uhr auf der Spitalbühne des Fränkischen Spitalmuseums Aub. Veranstalter: Förderverein Fränkisches Spitalmuseum und Stadt Aub. Der Eintritt ist frei. Besetzung: Reed-Section: Christopher Schneider, Sopran-Sax; Paul Scheugenpflug, Alt-Sax; Nico Graz, Tenor-Sax; Nico Siebeck, Tenor-Sax; Sebastian Wagner, Bari-Sax; Lars Groeneveld, Bass-Klarinette; Trumpet-Section: Michael Geiger Max Diller Lars Töpperwien Tobias Dorfner. Trombone-Section: Samuel Restle Moritz Renner Linus Löffler Daniel Dobromyslov. Rhythm-Section: Jonas Sorgenfrei, Drums; Lorenz Huber, Kontra-Bass; Max Heimler, E-Gitarre; Evgenij Zelikman, Piano, Komposition, Arrangement.