Frühlingsspaziergänge, Yoga und viel Gymnastik

Main-Tauber-Kreis. Die Volkshochschule Bad Mergentheim bietet in ihren Außenstellen Niederstetten, Weikersheim und Igersheim im Monat April wieder eine Reihe neuer Kurse an.

Niederstetten

Ein Weg, um körperliche Entspannung und geistige Stabilität zu finden, ist Yoga. Sich zu entspannen ist die Voraussetzung für die Beseitigung schmerzhafter Verspannungen. Am Donnerstag 28. April von 18.30 bis 19.30 oder von 20 bis 21 Uhr beginnt ein neuer Hatha Yoga-Kurs mit Simone Rohner. Sporthalle, Halle vier, je neun Termine.

Wie Homöopathie bei Beschwerden Unterstützung bieten kann, wird an dem Abend „Homöopathie für Kinder“ besprochen. Die Methoden dienen als Ergänzung zur Schulmedizin. Am Donnerstag, 7. April von 18.30 bis 20 Uhr mit Petra Beck. Alte Schule am Frickentalplatz, Seminarraum, ein Termin.

Weikersheim

Der Kurs „Handlettering für Einsteiger und Jugendliche ab 14 Jahren“ befasst sich mit den Grundlagen des Handletterings und zeigt, wie aus der „Druckschrift“ eine Vielzahl von Schriftarten entwickelt werden kann. Ab Freitag, 1. April von 17 bis 20 Uhr mit Hermine Jaensch. VHS-Zentrum, zwei Termine.

Mit dem eigenen Laptop vertraut machen kann man sich in einem Praxiskurs. Wer einen Grundlagenkurs besucht oder sich selbst Grundkenntnisse angeeignet, sich aber noch nicht sicher im Umgang mit dem Laptop fühlt ist hier richtig. Ab Samstag, 2. April von 10.30 bis 12.45 Uhr mit Lothar Bankwitz. VHS-Zentrum, zwei Termine

Zu einem Frühlingsspaziergang mit naturkundlicher Führung kann man mit der Naturschutzgruppe Taubergrund im Vorbachtal starten. Dabei werden die Flora und vor allem die Frühblüher entlang des Weges vorgestellt. Am Sonntag, 3. April von 14 bis 16 Uhr mit Peter Mühleck. Treffpunkt: Sportplatz Laudenbach, ein Termin.

Eine Einführung in die Office Programme mit Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentation, Verwaltung von E-Mail erhält man bei einem Kurs, der sich mit den Herangehensweisen und Möglichkeiten des Office-Paketes beschäftigt. Ab Dienstag, 26. April von 17 bis 19.15 Uhr mit Lothar Bankwitz, VHS-Zentrum, drei Termine.

„Silver Surfer – Sicher online im Alter“ übt den Umgang mit dem Internet und vermittelt grundlegende Kenntnisse zu Sicherheits- und Schutzmaßnahmen im Netz. Der Kurs findet zweimal wöchentlich statt, Mittwoch und Donnerstag. Ab Mittwoch, 27. April von 15 bis 16.30 Uhr mit Lothar Bankwitz. VHS-Zentrum, acht Termine.

In dem Kurs „Kundalini Yoga – Dynamik und Ruhe“ werden Körper-, Atem- und Meditationsübungen praktiziert, die kräftigen, die Flexibilität erweitern und Verspannungen lösen können. Ab Mittwoch, 27. April von 17 bis 18 Uhr, von 18.15 bis 19.15 Uhr und von 19.25 bis 20.25 Uhr mit Renate Löhr. Gymnasium, zehn Termine.

Im „Rücken-Fit“-Kurs schafft man mit funktioneller Gymnastik, Wahrnehmungsübungen und Stretching den notwendigen Ausgleich für einen rückenstrapazierten Alltag. Ab Freitag, 29. April von 17 bis 18 Uhr und von 18 bis 19 Uhr mit Birgit Weiler,Alte Sporthalle, zehn Termine.

„Zumba“, das ist dynamisches und sehr effektives Fitness-Training. Es verbindet Elemente aus Aerobic und Intervall-Training mit verschiedenen Tanzschritten mit lateinamerikanischen Sound. Ab Freitag, 29. April von 19 bis 20 Uhr mit Eglis Krüger. Alte Sporthalle, Gymnastikraum, zehn Termine

Igersheim

Wassergymnastik für werdende Mütter ist auch für nicht schwangere Teilnehmerinnen geeignet und eine ideale Ergänzung für die Geburtsvorbereitung. Im 30˚C-warmen Wasser kann der Körper sehr gut entspannen. Es werden Bänder und Gelenke weniger belastet als beim Trockentraining, da vom Wasser rund 50 Prozent des Körpergewichts getragen wird. Die Durchblutung wird unterstützt und der Kreislauf angeregt, wodurch mehr Sauerstoff ins Blut gelangt. Ab Freitag, 1. April von 11 bis 11.45 Uhr mit Nelja Balles. Flair Hotel Lochner in Markelsheim, fünf Termine.

Zumba ist ein Fitnessprogramm mit lateinamerikanischer Musik. Es verbindet Elemente aus Aerobic und Intervall-Training mit Tanzschritten und einem mitreißenden Musikmix aus Merengue, Salsa, Cumbia und Reggaeton. Ab Montag, 25. April von 9.30 bis 10.30 Uhr mit Eglis Krüger. Dorfgemeinschaftshaus Neuses, zehn Termine.

Pilates ist eine sanfte und dynamische Trainingsweise. Das besondere Augenmerk liegt auf Konzentration, Zentrierung, Atmung, Bewegungsfluss, Präzision und Kontrolle. Jede Übung stabilisiert das Körperzentrum, das sich aus Beckenboden-, Bauch- und Rückenmuskulatur zusammensetzt. Ab Mittwoch, 27. April von 19.45 bis 20.45 Uhr mit Tanja Simon. Dorfgemeinschaftshaus Neuses, zehn Termine.

Yoga üben heißt, den Körper, den Geist und die Seele miteinander in Einklang bringen. In dem „Hata Yoga“-Kurs baut man die Muskulatur auf und entspannt. Ziel des Übens ist es, einen flexiblen starken Körper und einen regen klaren Geist zu bekommen. Ab Donnerstag, 28. April von 19.30 bis 21 Uhr mit Beatrix Rieger. Erlenbachhalle, Seminarraum, sechs Termine.

Die Excel-Grundlagen bekommen Anfänger in einem Kurs vermittelt, bei dem sie das bekannte Tabellenkalkulationsprogramm kennen lernen. Für Berechnungen und Datensammlungen ist Excel ideal, er ist Alleskönner für mathematische Aufgaben und Auswertungen. Der Kurs vermittelt wichtige Funktionen und Anwendungen. Darüber hinaus erfährt man, wie man sein Zahlenmaterial anhand von Diagrammen und eingebetteten Zeichnungen übersichtlich darstellen kann. Ab Freitag, 29. April von 17 bis 19.15 Uhr mit Lothar Bankwitz. Johann-Adam-Möhler-Schule, drei Termine.