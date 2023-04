Frühling schnuppern

Da blitzt mal kurz Hoffnung auf: Die feuchte Luft wird wärmer. Mehr als eine Eintagsfliege ist das aber nicht, und so bleibt das mit unserem Frühling bis auf weiteres nicht mehr als ein blosser Schnupperkurs. Kaum ist die laue Luft ein paar Stunden im Ländle nahen wieder Tiefs, zu Wochenbeginn gehen die Tagestemperaturen teilweise sogar wieder in den einstelligen Bereich zurück. Man kann das natürlich auch gutheißen, denn den Regen brauchen wir nach den letzten Jahren wirklich. Aber man kommt jetzt schon an einem Punkt an, an dem man sich über ein paar Tage Sonne, Trockenheit und Wärme auch aufrichtig und öffentlich freuen dürfte. Schon alleine der Laune und des Vitamin D wegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So gibt es am Samstag nach lokalem Frühnebel zunächst noch zeitweise Sonne und 19 Grad in Pfitzingen, bis 22 in Creglingen. Im Laufe des Nachmittages und Abends sind aber schon wieder Schauer und Gewitter unterwegs. Am Sonntag ziehen auch immer wieder mal Regenschauer vorüber, dazwischen gibt es aber phasenweise auch Sonne bei noch 14 Grad in Neubronn und 17 in Lauda.

In der neuen Woche landen wir dann endgültig auf dem Boden der Tatsachen, dass das mit diesem Frühjahr irgendwie ein Kreuz ist. Mit einigen Regenbändern kühlt es weiter ab, vor allem am Dienstag und Mittwoch sind es oft nur noch 6 bis 10 Grad. So sind selbst ein paar Graupelschauer nicht ausgeschlossen. Die zweite Wochenhälfte bringt, so die vage Hoffnung, mehr Sonne, und zum Wochenende hin zumindest langsam wieder Temperaturen um und etwas über 15 Grad. Andreas Neumaier