Frontal gegen Brückenpfeiler

Braunsbach. Tödliche Verletzungen zog sich ein Aufofahrer bei einem Unfall am Donnerstag auf der L 1045 zu. Der Mann befuhr gegen 15.30 Uhr mit seinem Pkw die Strecke von Geislingen am Kocher in Richtung Braunsbach (Landkreis Schwäbisch Hall). Bei geradem Streckenverlauf kam er aus bislang noch ungeklärt Ursache alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und fuhr nach rund 70 Metern frontal gegen einen Brückenpfeiler der Kochertalbrücke. Der Pkw wurde hierdurch stark deformiert und fing Feuer. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät, er konnte nur noch tot aus dem Pkw geborgen werden. Der Sachschaden wird auf 8000 Euro geschätzt. Zur Unfallursache gab es noch keine Angaben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1